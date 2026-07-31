La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos reconoció la captura de 'R1', señalado como autor intelectual del asesinato Carlos Manzo

Inicio / Nacional / DEA felicita a México por captura de Ramón Ángel 'N', alias 'R1'

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) felicitó al Gobierno de México por la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado por las autoridades como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

A través de redes sociales, la agencia estadounidense destacó el operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, calificándolo como una acción exitosa contra uno de los principales operadores criminales en Michoacán.

“Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano”, publicó la DEA al compartir el mensaje del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army @Defensamx1,” #DEA Administrator Cole https://t.co/n7vfARRcyg — DEA HQ (@DEAHQ) July 31, 2026

La detención fue anunciada el jueves por Omar García Harfuch, quien explicó que el operativo fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con las autoridades federales, Ramón Ángel “N” era considerado uno de los objetivos prioritarios por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto y por su papel dentro de una estructura criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Líder de una célula criminal en Michoacán

Según información oficial, el R1 era identificado como líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas asociadas al CJNG y con presencia en municipios estratégicos de Michoacán, entre ellos Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de operar en zonas de Jalisco.

La organización es señalada por actividades relacionadas con extorsión, homicidios y tráfico de drogas, delitos que han afectado a productores, comerciantes y habitantes de distintas regiones del estado.

Con esta captura, el Gobierno federal informó que ya son 31 las personas detenidas por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo.

La línea de investigación sobre el crimen

Durante la conferencia matutina de este viernes, García Harfuch reveló que las declaraciones de varios detenidos apuntan a que el grupo criminal consideraba que el entonces alcalde representaba una amenaza para sus intereses.

El funcionario explicó que, de acuerdo con testimonios recabados durante las investigaciones, integrantes de la organización utilizaron el término “provocación” para referirse a las acciones del edil contra la delincuencia organizada.

“En las entrevistas y declaraciones de los detenidos ellos refieren, literalmente, una provocación del presidente municipal al grupo criminal”, señaló.

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Precisó que las investigaciones continúan y que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar de manera definitiva el móvil del asesinato.

No obstante, indicó que varias declaraciones coinciden en señalar que la actividad pública de Carlos Manzo, así como su presencia durante operativos y detenciones realizadas por fuerzas federales, habría generado inconformidad dentro del grupo criminal.