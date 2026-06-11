México inaugurará el Mundial 2026™; el tercero en su historia

El Mundial 2026 es la primera edición que se realiza en tres países, por lo que se considerará el más grande de la historia.

En este magno evento deportivo, México será coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, y disputará el primer partido ante Sudáfrica.

El encuentro se realiza en el Estadio Ciudad de México, el cual pasó por una remodelación durante más de dos años.

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México empató 0-0 con la Unión Soviética, tras una ceremonia inaugural que incluyó globos multicolores, un desfile de efectivos militares y la presentación de cada una de las 16 delegaciones participantes.

16 años después, la justa deportiva amplió a 24 selecciones, volvió a México. Italia, como campeona vigente, disputó el partido inaugural y empató 1-1 con Bulgaria.

Alessandro Altobelli puso adelante a los Azzurri poco antes del intermedio y Nasko Sirakov igualó por los búlgaros a los 85 minutos.

La ceremonia inaugural incluyó escenificaciones prehispánicas, danzas folclóricas mexicanas y un recordado abucheo al entonces presidente de la nación, Miguel de la Madrid.

El país atravesaba penurias económicas y, apenas ocho meses antes de inaugurar el Mundial, un terremoto dejó miles de muertos y severos destrozos en Ciudad de México.

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