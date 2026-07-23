El 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos seguirá libre de aranceles al cumplir con las reglas del T-MEC

Inicio / Finanzas / 'México mantiene ventaja por el T-MEC pese a aranceles': Ebrard

México mantendrá una ventaja arancelaria para exportar al mercado de Estados Unidos, pese al anuncio de nuevos gravámenes por parte del gobierno estadounidense, al conservar el beneficio de arancel cero para alrededor del 85% de sus exportaciones que cumplen con las reglas del T-MEC.

Lo anterior fue informado al concluir la tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del tratado comercial, realizada del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México, donde participaron las delegaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Durante las reuniones se reportaron avances en temas como acero, aluminio, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Además, la delegación estadounidense notificó que sustituirá los aranceles aplicados bajo la sección 122 por gravámenes basados en la sección 301 relacionados con trabajo forzado.

Sin embargo, para México se mantendrá la exención arancelaria para las exportaciones que cumplen con las reglas del T-MEC.

"Alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero", informó la Secretaría de Economía.

Asimismo, precisó que el arancel de 10% previsto bajo la sección 301 será el mismo que se aplicaba bajo la sección 122, por lo que el trato arancelario no cambia.

Ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre, con el objetivo de seguir avanzando en la revisión del T-MEC y fortalecer la seguridad económica, la competitividad de América del Norte y los beneficios para trabajadores y empresas de la región.