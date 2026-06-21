África se abre como nuevo imán para exportaciones mexicanas

Durante 2025, el intercambio comercial entre México y la región superó los 1,300 millones de dólares, con países como Marruecos, Egipto y Túnez

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El Norte de África se perfila como una de las nuevas fronteras comerciales para México, en un contexto donde la diversificación de mercados deja de ser opción y se vuelve estrategia clave.

Con más de 272 millones de consumidores y una ubicación que conecta África, Europa y Medio Oriente, la región comienza a ganar relevancia en la agenda empresarial mexicana.

En este sentido, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), en coordinación con la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC), impulsó el webinar “Oportunidades Comerciales del Norte de África”, con el objetivo de abrir canales de vinculación y detonar nuevas alianzas para empresas de comercio, servicios y turismo.

Marruecos, Egipto y Túnez destacan como socios estratégicos

Durante 2025, el intercambio comercial entre México y la región superó los 1,300 millones de dólares, con países como Marruecos, Egipto y Túnez posicionándose como socios estratégicos.

Este dinamismo refuerza el interés por sectores con alto potencial como agroalimentos, manufactura, autopartes, dispositivos médicos y farmacéuticos.

“México cuenta con empresas, productos y servicios capaces de competir en los mercados más dinámicos del mundo. Debemos ampliar nuestra visión comercial, identificar nuevas oportunidades y construir alianzas estratégicas que crecer más allá de nuestras fronteras”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.

Empresarios mexicanos buscan abrir nuevos mercados

Por su parte, Mariana Tuma, presidenta de la CAMIC, subrayó la urgencia de ampliar horizontes: “el contexto político actual de México nos obliga a mirar hacia nuevos mercados. Ampliar nuestra mirada no solo nos daría mayor autonomía, sino que también impulsaría el crecimiento sostenible del país”.

Como parte de esta estrategia, se prepara una misión comercial a El Cairo, Egipto, para noviembre de 2026, que buscará acercar directamente a empresarios mexicanos con compradores e inversionistas de la región.