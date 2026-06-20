Realizó IMPI operativo antipiratería durante partido México-Corea

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desplegó brigadas de vigilancia alrededor del Estadio Guadalajara para inhibir la venta de mercancía apócrifa.

En el marco del partido entre México y Corea del Sur correspondiente al Mundial 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó un operativo preventivo contra la comercialización de mercancía apócrifa en los alrededores del Estadio Guadalajara.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Economía, informó que desplegó 15 brigadas de personal especializado para efectuar recorridos de verificación en el perímetro del inmueble con el objetivo de prevenir la venta de productos que utilizaran sin autorización marcas, emblemas, mascotas y otros elementos protegidos relacionados con la Copa del Mundo.

Como parte de las acciones, el personal del IMPI brindó orientación a cerca de 350 comerciantes y prestadores de servicios sobre las disposiciones en materia de propiedad intelectual y las posibles consecuencias legales de comercializar productos no autorizados.

La institución destacó que el operativo tuvo un carácter preventivo, por lo que no se realizaron decomisos de mercancía ni se aplicaron sanciones durante la jornada.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, señaló que las acciones permitieron reducir de manera significativa la presencia de vendedores de mercancía apócrifa en las inmediaciones del estadio. Asimismo, indicó que el apoyo de los cuerpos de seguridad contribuyó a inhibir el comercio irregular vinculado con este tipo de productos.

En paralelo, el organismo informó que ha logrado la baja de 140 direcciones web y enlaces relacionados con la retransmisión ilegal de partidos del Mundial 2026, como parte de una estrategia para combatir la piratería digital durante el torneo.

Llerenas explicó que estas medidas forman parte de un esfuerzo integral para proteger los derechos de propiedad intelectual asociados al evento deportivo.

El IMPI también precisó que, hasta el momento, los titulares de los derechos de transmisión no han solicitado procedimientos para sancionar a bares, restaurantes o establecimientos por posibles transmisiones ilegales de los encuentros mundialistas.

De acuerdo con el instituto, en operativos recientes realizados en distintos puntos del país se han asegurado más de 99,000 piezas de mercancía apócrifa, con un valor estimado superior a los $13.8 millones de pesos. Entre las acciones destacan intervenciones en Plaza Olimpia, Izazaga 29 e Izazaga 81, así como en Plaza Cristal.