México rememora triunfos aztecas previo a jugar contra Inglaterra

Con estos grandes deportistas y artistas, el combinado azteca mandó un contundente mensaje de que este 5 de julio saldrá a hacer historia en el Estadio Azteca

En la previa de uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol mexicano, la Selección Nacional compartió un emotivo video donde recordó varios de los grandes triunfos de deportistas nacionales en escenarios top.

El metraje comienza con la épica narración de Cristian Martinoli en el segundo gol de Oribe Peralta frente a Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y continúa con el triunfo de Fernando Valenzuela con los Dodgers de Los Ángeles en 1981.

Posteriormente, aparecen imágenes recordando el poderío de Julio César Chávez, la medalla de oro de Soraya Jiménez en halterofilia en Sidney 2000, los triunfos de Isaac del Toro en ciclismo, los premios Óscar de Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, así como el rendimiento de Alexa Moreno en gimnasia.

México es la tierra de los que nunca se rinden ni dejan de creer o alentar, los que trabajan duro por cada meta, los que apoyan sin dudar.



Los que sueñan sin fronteras, los que siempre están dispuestos a luchar y los que saben que con unidad, esfuerzo, fe y trabajo no hay… pic.twitter.com/pnJvjzgMIb — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

Algunos más que son recordados son el triunfo de Checo Pérez en el GP de Sakhir en 2020, la medalla de plata de Ana Gabriela Guevara en Atenas 2004, el imponente triunfo de Juan Manuel Márquez contra Pacquiao o los de Alexa Grasso en la UFC.

Con estos grandes deportistas y artistas, el combinado azteca mandó un contundente mensaje de que este 5 de julio saldrá a hacer historia en la cancha del Estadio Azteca frente a Inglaterra.

Finalmente, en un mensaje de unidad, la Selección pidió el apoyo de su gente, no solo de quienes tendrán el privilegio de asistir a la cancha del Coloso de Santa Úrsula, sino de todos quienes este domingo se reunirán en cada rincón del país para ver al tricolor hacer historia en la catedral del fútbol mundial.