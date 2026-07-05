México va por la revancha contra Inglaterra, 60 años después

Ese triunfo fue apenas el inicio de un verano inolvidable para Inglaterra en 1966, que semanas más tarde conquistó el único título mundial de su historia

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Sesenta años después de su único enfrentamiento en una Copa del Mundo, México e Inglaterra volverán a verse las caras en el máximo escenario del futbol.

El próximo domingo, a las 18:00 horas, ambas selecciones disputarán los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, en un duelo que revive un capítulo histórico escrito en Inglaterra 1966.

A pesar de ser dos de las selecciones con mayor tradición mundialista —México disputa su edición número 18 e Inglaterra la 17—, el destino casi nunca las ha cruzado en la máxima justa futbolística. De hecho, este será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo.

Al igual que hace seis décadas, uno de los equipos jugará con el respaldo de su afición. En 1966 fueron los ingleses; ahora será el turno del Tricolor.

Inglaterra 1966

El único antecedente entre ambas selecciones se disputó el sábado 16 de julio de 1966, en la segunda jornada del Grupo 1. El escenario fue el legendario Wembley, donde Inglaterra hizo valer su condición de local al imponerse 2-0.

Las crónicas de la época describen un dominio constante del conjunto inglés, que desde el inicio generó peligro sobre la portería defendida por Ignacio Calderón.

La ventaja llegó al minuto 38 gracias a Bobby Charlton, quien firmó una auténtica joya. El histórico mediocampista recuperó el balón en la mitad de la cancha, avanzó con elegancia y, desde larga distancia, sacó un potente disparo que dejó sin oportunidad al arquero mexicano.

El segundo gol cayó al minuto 75. Tras un rechace de Calderón a un disparo lejano, Roger Hunt apareció atento para empujar el balón al fondo de las redes y decretar el definitivo 2-0.

Ese triunfo fue apenas el inicio de un verano inolvidable para Inglaterra, que semanas más tarde conquistó el único título mundial de su historia.

(Fuente: FIFA.com)

El dato

Bobby Charlton (38') y Roger Hunt (75') marcaron los goles del único duelo mundialista entre México e Inglaterra.

Numeralia

México

0 victorias

2 empates

1 derrota

Fue el registro del Tricolor en la Fase de Grupos del Mundial de 1966.