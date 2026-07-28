Afirmó que preferiría que Estados Unidos fuera 'independiente' y sostuvo que el tratado es más importante para sus socios norteamericanos

Inicio / Internacional / México y Canadá nos necesitan: Trump vuelve a cuestionar el T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que su país no depende del acuerdo comercial tanto como sus socios norteamericanos.

Durante una entrevista telefónica, el mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de actualizar o renovar el tratado que regula el comercio regional desde 2020. Su respuesta dejó claro que no considera prioritaria una extensión del acuerdo.

“No me importa. O sea, realmente no quiero. Preferiría ser independiente. Aquí está la cosa: México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos, no es importante para nosotros”.

Las declaraciones se producen en medio de las revisiones programadas para evaluar el funcionamiento del tratado y su continuidad en los próximos años.

Washington descarta una renovación inmediata

La postura de Trump llega después de que su administración anunciara que no impulsará una renovación automática del acuerdo por otros 16 años antes de la fecha límite establecida.

Esa decisión activó un mecanismo de revisiones periódicas que abre la puerta a posibles renegociaciones sobre distintos capítulos del tratado.

Bajo las reglas actuales, el T-MEC seguirá vigente durante la próxima década, siempre y cuando ninguno de los tres países decida abandonar el esquema comercial.

Aunque el acuerdo permanece en operación, las declaraciones del mandatario estadounidense generan incertidumbre sobre el rumbo que podría tomar la relación económica entre los tres socios de Norteamérica.

No es la primera vez que cuestiona el acuerdo

La postura expresada por Trump no es nueva. En meses recientes ya había manifestado públicamente que Estados Unidos no necesita productos provenientes de México ni de Canadá y que su prioridad es fortalecer la producción interna.

Analistas y observadores políticos han interpretado esos mensajes como parte de una estrategia de negociación destinada a presionar a sus socios comerciales de cara a futuras discusiones sobre el tratado.

El peso comercial de Canadá y México

Pese a las críticas del mandatario, el intercambio comercial entre Estados Unidos y sus vecinos sigue siendo uno de los más grandes del mundo.

Las cifras más recientes muestran que en 2024 Estados Unidos importó alrededor de $412 mil millones de dólares en bienes procedentes de Canadá. En 2025 esa cifra se redujo a $382 mil millones de dólares.

Durante los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones canadienses hacia territorio estadounidense alcanzaron los $163 mil millones de dólares.