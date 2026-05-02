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Deportes

Lando Norris conquista la sprint de Miami; Checo Pérez termina 17

El británico lideró el 1-2 de McLaren en Florida, mientras Sergio Pérez quedó lejos de los puntos en una jornada complicada para Cadillac

  • 02
  • Mayo
    2026

El británico Lando Norris se llevó este sábado la carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026 con una actuación dominante de principio a fin, poniendo fin al arranque perfecto de Mercedes en la temporada.

El piloto británico controló las 19 vueltas en el Miami International Autodrome con autoridad absoluta y encabezó un contundente 1-2 para McLaren, seguido por su compañero Oscar Piastri.

Podio de lujo y Ferrari sigue al acecho

Charles Leclerc, de Ferrari, completó el podio tras finalizar tercero, aunque nuevamente quedó claro que la escudería italiana aún busca la fórmula para competir al nivel de McLaren en igualdad de condiciones.

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Kimi Antonelli había terminado cuarto en pista, pero una penalización de cinco segundos por exceder límites de pista lo relegó al sexto puesto, permitiendo a George Russell subir al cuarto lugar.

Checo Pérez, lejos de la pelea

El mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo una sprint para el olvido al finalizar en la posición 17 con Cadillac, fuera de cualquier posibilidad de sumar puntos.

La estrategia de neumáticos duros parece haber sido más una prueba de configuración para el Gran Premio del domingo que una apuesta real por escalar posiciones.

Aunque el resultado fue discreto, el equipo podría haber priorizado recopilar información para una carrera principal más competitiva.

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Resultado Sprint GP de Miami 2026

  • Lando Norris (McLaren)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • George Russell (Mercedes)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Pierre Gasly (Alpine)

Campeonato de pilotos tras la sprint

Kimi Antonelli mantiene el liderato con 75 puntos, seguido por George Russell con 68, mientras Leclerc se consolida tercero con 55 unidades.

Con su triunfo, Norris escala posiciones y comienza a recortar terreno en la clasificación.

Aunque Max Verstappen terminó quinto, el ritmo mostrado por Red Bull en el cierre de la sprint deja abierta la posibilidad de una mejor actuación en la carrera principal del domingo.

La sprint en Florida confirmó que Mercedes ya no corre sola en 2026.

 


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