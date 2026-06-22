Muere Clive Davis, productor musical de Whitney Houston y Santana

Ayudó a dar forma al pop, el rock y el R&B durante una carrera de más de seis décadas, en la que trabajó con artistas como Barbra Streisand y Aeroesmith

El legendario productor musical, Clive Davis, perdió la vida a los 94 años en Nueva York.

El poderoso ejecutivo de la industria musical, responsable de impulsar las carreras de estrellas como Bruce Springsteen, Carlos Santana y Alicia Keys, así como de las fallecidas Whitney Houston y Janis Joplin.

Considerado una figura clave en la construcción de la industria musical moderna, destacó por su capacidad para descubrir talentos y convertirlos en grandes estrellas, lo que le valió el apodo de "el hombre de los oídos de oro".

El productor, director artístico y abogado ejerció como director creativo de Sony Music Entertainment y fue considerado como un símbolo de continuidad en una industria marcada por cambios constantes en la cúpula directiva de las grandes discográficas.

¿Quién es el legendario productor Clive Davis?

Nacido en Nueva York en el seno de una familia judía, Davis quedó huérfano en su adolescencia, lo que le llevó a vivir con su hermana mayor.

Estudió en la Universidad de Nueva York (NYU) con una beca y posteriormente ingresó en la Facultad de Derecho de Harvard.

El fundador del sello Arista Records, creado en 1974 y que presidió hasta el año 2000, ayudó también a forjar la carrera de artistas como Aretha Franklin, además de impulsar el lanzamiento de figuras como Barry Manilow, Patti Smith y Dionne Warwick.

En 1973, su carrera sufrió un giro cuando fue despedido de CBS en medio de acusaciones de malversación de fondos que siempre negó.

En 1989 participó en la creación de LaFace Records junto a LA Reid y Babyface, sello que lanzó a artistas como TLC, Toni Braxton y Pink. En 1994 se asoció con Sean Combs en la creación de Bad Boy Records, uno de los sellos más influyentes del hip-hop de los años noventa.

El ejecutivo ayudó a dar forma al sonido del pop, el rock y el R&B durante una carrera de más de seis décadas, en la que también trabajó con artistas como Barbra Streisand, Aerosmith, Kenny G y Rod Stewart.

Desarrollo de sellos como Arista, LaFace y Bad Boy, fundamentales para artistas como TLC, Usher, Outkast y Notorious B.I.G.

Sus producciones y proyectos más influyentes

Su descubrimiento más famoso fue Whitney Houston, a quien vio cantar cuando era adolescente y quedó convencido de que podía convertirse en una estrella mundial. A continuación te presentamos sus producciones discográficas más importantes.

Whitney Houston (1985) – debut que lanzó a Whitney al estrellato mundial.

Whitney (1987) – primer álbum de una artista femenina en debutar en el número uno de Billboard.

Songs in A Minor (2001) de Alicia Keys.

Supernatural (1999) de Santana, uno de los regresos más exitosos de la historia del rock.

Más que productor, Clive Davis fue un "creador de estrellas". Pocas personas en la industria musical pueden presumir haber descubierto o impulsado a figuras tan diversas en el mundo musical-