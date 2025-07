Muere David Altchek, director médico de los Mets a los 68 años

“Mi primera cirugía de Tommy John fue en 1993, y realicé el procedimiento que prescribió el doctor Frank Jobe. Tomó dos horas y media y estaba exhausto", reconoció Altchek en entrevista con The Associated Press en 2024. "Me di cuenta entonces de que teníamos que hacer algo respecto a la cirugía de Tommy John. Teníamos que hacerla un poco más fácil”.