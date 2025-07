Muere Diogo Jota, jugador de Liverpool, en accidente vial

El jugador del Liverpool Diogo Jota y su hermano fallecieron en un accidente automovilístico en España cuando el Lamborghini en el que viajaban se salió de la carretera y estalló en llamas, informó la policía este jueves.

La Guardia Civil española confirmó a The Associated Press que Jota, de 28 años, y su hermano André Silva de 25 años, fueron encontrados muertos cerca de la ciudad noroccidental de Zamora.

El accidente ocurrió pasada la medianoche, hora local. La policía dijo que investiga las causas y que los cuerpos estaban siendo sometidos a análisis forenses.

Jota y Silva, ambos futbolistas portugueses, eran los únicos en el coche, según la policía.

No quedó claro de inmediato quién conducía pero la policía investiga la posibilidad de que el accidente ocurriera como resultado de un neumático reventado mientras el coche intentaba adelantar a otro vehículo.

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P