Muere jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, exgobernante de Qatar

La transferencia pacífica y voluntaria del poder fue inusual en una región donde ese cambio suele resultar de la muerte o el derrocamiento

El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, quien como gobernante de Qatar transformó a la diminuta nación del golfo Pérsico, perdió la vida este domingo a los 74 años.

El jeque Hamad, quien dejó el cargo en junio de 2013 tras 18 años como emir, fue el artífice de las asombrosas iniciativas de un territorio rico en energía que transformaron un lugar remoto en un núcleo internacional de transportes en menos de una generación.

Su alcance político se extiende hasta hoy en día desde el norte de África hasta Afganistán, Aunque el jeque Hamad llevaba mucho tiempo fuera del poder, recibió una ovación atronadora de los qataríes que asistieron a su partido inaugural.

Pero el ascenso de Qatar bajo el jeque Hamad también irritó a aliados regionales y occidentales por su formulación de políticas de corte independiente, incluidas sus estrechas relaciones con la potencia chií Irán.

Transferencia pacífica y voluntaria del poder fue inusual en una región

La cobertura directa de Al Jazeera, aunque un cambio muy elogiado respecto de los hábitos tradicionalmente deferentes de los medios árabes, también fue criticada y acusada de sesgar su cobertura para ajustarla a las opiniones de los gobernantes de Qatar.

La transferencia pacífica y voluntaria del poder fue inusual en una región donde ese cambio suele resultar de la muerte o el derrocamiento.

Su abdicación fue vista como el intento de Qatar de adelantarse a los llamados a reformas inspirados por la Primavera Árabe y a un liderazgo más en sintonía con la numerosa y poderosa población joven de la región.

El jeque Hamad asistió a la academia militar británica de Sandhurst y se convirtió en comandante de las fuerzas armadas de Qatar y ministro de Defensa.

Fue nombrado príncipe heredero a finales de la década de 1970 y fue ampliando gradualmente sus funciones para incluir la planificación de las vastas reservas de petróleo y gas de Qatar.