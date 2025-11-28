Multa UEFA al Atlético de Madrid por racismo ante Arsenal

La UEFA volvió a aplicar mano dura contra el racismo en el futbol europeo al sancionar al Atlético de Madrid con 40 mil euros por el comportamiento de sus aficionados durante el duelo de Champions League frente al Arsenal, disputado el pasado 21 de octubre en el Emirates Stadium.

30 mil euros por racismo y un año bajo vigilancia

El organismo informó que 30 mil euros corresponden a actos de “comportamiento racista o discriminatorio” dentro del estadio inglés.

Además, el Atlético queda bajo un periodo de prueba de un año, durante el cual podría perder el derecho a vender entradas para partidos como visitante en caso de reincidencia.

La sanción se completa con 10 mil euros adicionales por el lanzamiento de objetos hacia la cancha, lo que elevó la multa total a 40 mil euros, equivalentes a unos $850 mil pesos.

El Atlético de Madrid suma ya varios antecedentes disciplinarios. En la temporada anterior, el club fue multado con 30 mil euros por saludos nazis de un grupo de aficionados durante el duelo ante Benfica en Lisboa, lo que ya había derivado en una prohibición condicionada de venta de entradas.

A nivel local, el club también recibió castigos de la RFEF, que clausuró por tres partidos la grada baja del fondo sur del Metropolitano por incidentes en el derbi ante el Real Madrid.

La Comisión Antiviolencia incluso llegó a proponer el cierre completo del estadio por dos semanas y multas que superan los 105 mil euros.

En respuesta a esta acumulación de sanciones, el Atlético decidió en octubre de 2024 no vender entradas a la zona visitante a ningún socio de la Grada de Animación durante cinco partidos, en un intento por contener a los grupos ultras.

Otros clubes sancionados

Por otra parte, la UEFA también dio a conocer castigos para otros equipos:

Benfica: 10 mil euros por encendido de bengalas y daños en el estadio del PSG en Champions femenina; queda con una prohibición condicionada por dos años.

Qarabag (Azerbaiyán): 5 mil euros por comportamiento racista en un partido juvenil ante Chelsea; jugará a puerta cerrada un encuentro si reincide.

