Multa FIFA a Malasia por alinear jugadores con documentos falsos

La FIFA sancionó a la Federación de Fútbol de Malasia tras descubrir que los documentos presentados para naturalizar a siete jugadores nacidos en el extranjero fueron falsificados.

Los jugadores, Gabriel Palmero, Jon Irazábal, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo y Héctor Hevel, nacieron todos en el extranjero y participaron en la victoria de Malasia por 4-0 sobre Vietnam en un partido clasificatorio para la Copa de Asia 2027 en junio.

Los siete violaron las regulaciones relacionadas con la falsificación y alteración de documentos, dijo la FIFA este viernes.

Según la FIFA, la FAM (iniciales de la federación malaya) consultó al ente rector del fútbol mundial sobre los criterios de convocatoria y “en este proceso utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados”.

Holgado, Machuca y Garcés son de origen argentino. Holgado es un delantero que actualmente juega para el América de Cali en Colombia, Machuca es un extremo que milita en Vélez Sarsfield en Argentina y Garcés es un defensor enrolado con el Alavés de España. Los otros tienen origen español (Palmero e Irazábal), brasileño (Figueiredo) y neerlandés (Havel).

Cada jugador fue suspendido por 12 meses y multado con 2,000 francos suizos ($2,510 dólares). La FAM fue multada con 350,000 francos suizos ($438,000 dólares).

La elegibilidad de los jugadores para jugar con Malasia también será investigada, añadió la FIFA.

Los medios vietnamitas informaron que su equipo nacional será acreditado con una victoria 3-0 por el partido disputado en junio, pero la FIFA no hizo comentarios al respecto.

Malasia lidera el Grupo F de Asia en la clasificación con seis puntos en dos partidos, tres por delante de Vietnam, que ocupa el segundo puesto. Sólo los ganadores de los grupos avanzan al torneo. Restan cuatro partidos.

