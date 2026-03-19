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La FIFA multa a Israel por discriminación en el fútbol

El organismo sancionó con $190,000 dólares a la federación israelí por abusos racistas, pero descarta suspenderla del futbol mundial

  • 19
  • Marzo
    2026

Este jueves, la FIFA multó a la Asociación de Fútbol de Israel por infringir las regulaciones contra la discriminación; sin embargo, no tomó medidas.

Esta multa fue en respuesta a una solicitud palestina de suspender a Israel del futbol mundial por permitir clubes con sede en asentamientos de Cisjordania.

Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, atenuó aún más los intentos de Irán de trasladar sus partidos del Mundial de Estados Unidos a México, al decir que el organismo rector del fútbol mundial quiere que el torneo “se lleve a cabo según lo programado”.

En el anuncio también se abordaron dos peticiones separadas de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA).

La multa a Israel fue de $190,000 dólares por cargos disciplinarios relacionados con “discriminación y abuso racista”, además de “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”.

Esta multa fue impuesta debido a que tres jueves de la FIFA consideraron a la Federación Israelí de Fútbol como responsable por la “tolerancia de mensajes politizados y militaristas dentro de contextos futbolísticos”, en particular por parte de aficionados del Beitar Jerusalén, y la “exclusión sistémica de palestinos de la infraestructura futbolística en asentamientos israelíes”.

El veredicto disciplinario contra el fútbol israelí, juzgado el pasado agosto, se anunció finalmente después de una reunión del consejo rector de la FIFA presidida por Infantino, quien reiteró que su organización tenía objetivos pacíficos en un mes de turbulencia para la planificación del Mundial en medio de la guerra en Oriente Medio.


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