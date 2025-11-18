Mundial 2026: España clasifica tras empate 2-2 con Turquía

La selección española aseguró este martes su clasificación matemática al Mundial 2026 tras empatar 2-2 ante Turquía en el Estadio La Cartuja de Sevilla, resultado que, aunque frenó su pleno de victorias en el grupo E, extendió a 31 su racha de partidos oficiales sin derrota.

España tomó el mando desde el inicio con un gol de Dani Olmo al minuto 4, en un primer tiempo dominado con autoridad por el equipo de Luis de la Fuente.

Sin embargo, Turquía aprovechó una jugada a balón parado para empatar al 42, con un tanto de Deniz Gül que sorprendió a la zaga española.

En la segunda mitad, los turcos salieron más agresivos y lograron remontar al 54 con el 1-2 de Salih Ozcan. La reacción española no tardó: Mikel Oyarzabal igualó el marcador al 62 tras una serie de rebotes en el área, firmando su sexto gol en esta fase clasificatoria.

Pese a las intentonas finales de ambos equipos, incluido un gol anulado a Fermín por fuera de juego, el marcador no se movió.

Aun así, España cerró la fase con cinco triunfos y un empate, 21 goles a favor y solo dos en contra, cifras que consolidan su liderazgo en el grupo.

Bélgica golea a Liechtenstein y sella pase al Mundial 2026

Bélgica aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras aplastar 7-0 a una débil Liechtenstein, que no ha sumado puntos en la eliminatoria.

El equipo de Rudi Garcia resolvió el trámite desde temprano con un gol de Hans Vanaken al minuto 5, seguido por un doblete de Jeremy Doku antes del descanso.

En la segunda mitad, los ‘diablos rojos’ desataron una avalancha ofensiva: Mechele, Saelemaekers y Charles De Ketelaere, con dos tantos más, completaron la goleada.

Austria empata 1-1 y clasifica al Mundial 2026

Un gol de Michael Gregoritsch al minuto 78 rescató a Austria y selló el empate 1-1 frente a Bosnia Herzegovina, resultado suficiente para asegurar su clasificación al Mundial 2026, la primera desde 1998.

Bosnia se adelantó con un tanto de Haris Tabakovic y mantuvo la presión durante gran parte del duelo, mientras Austria luchaba contra el nerviosismo y un gol anulado a Konrad Laimer. En el cierre, un centro de Marcel Sabitzer provocó la jugada del empate que puso fin a la angustia y garantizó el boleto mundialista para el equipo liderado por David Alaba.

Suiza empata 1-1 con Kosovo y avanza

La selección de Suiza aseguró su boleto al Mundial 2026 tras empatar 1-1 ante Kosovo en Pristina. Rubén Vargas abrió el marcador al 47, pero Florent Muslija igualó para los locales con un golazo al 74.

Aunque ambos equipos intercambiaron ocasiones en la recta final, el marcador no volvió a moverse. Suiza avanza como líder del Grupo B, mientras que Kosovo disputará la repesca en busca de su primera clasificación mundialista. Suecia también acudirá a la repesca vía Liga de Naciones.

Escocia vuelve al Mundial tras 28 años con agónico triunfo 4-2 sobre Dinamarca

Escocia selló su esperado regreso a un Mundial después de 28 años al vencer 4-2 a Dinamarca en un cierre dramático decidido con dos goles en tiempo agregado.

El equipo local se adelantó en tres ocasiones durante un partido lleno de emoción, remontadas y errores defensivos, en el que los daneses, obligados a empatar para clasificar, no lograron sostener el ritmo pese a jugar con superioridad técnica.

McTominay abrió el marcador con una tijera espectacular, pero Dinamarca logró responder desde los once pasos por medio de Højlund. La expulsión de Kristensen dejó a los visitantes en desventaja numérica y Escocia aprovechó para recuperar la ventaja con un tanto de Shankland, aunque Dergu volvió a igualar.

Cuando parecía que el duelo se definía en la repesca, un mal despeje permitió a Tierney marcar el 3-2 en el descuento, y McLean selló el 4-2 definitivo ante un Hampden Park en euforia total. Dinamarca deberá buscar su boleto mundialista en la repesca.

Gales revive sus aspiraciones mundialistas con goleada 7-1

Gales se reencontró con la victoria en casa en el mejor momento al aplastar 7-1 a Macedonia del Norte en Cardiff, resultado que le permite asegurar el segundo lugar del Grupo J y avanzar a la repesca rumbo al Mundial 2026.

El equipo de Craig Bellamy rompió su mala racha como local con una lluvia de goles: Harry Wilson (doblete y penal), David Brooks, Brennan Johnson, Daniel James y Nathan Broadhead sellaron el contundente triunfo. Macedonia solo descontó con un tanto de Bojan Miovski, pero no logró frenar la ofensiva galesa.

Bulgaria cierra eliminatorias con triunfo 2-1 ante Georgia

Bulgaria logró despedirse con dignidad de la fase de clasificación del grupo E al vencer 2-1 a Georgia, en un duelo sin impacto en la tabla pero significativo en lo anímico para los locales, que habían perdido sus cinco partidos previos.

El conjunto dirigido por Aleksandar Dimitrov tomó ventaja temprano con una acrobática media chilena de Georgi Rusev, tras un centro de Zdavko Dimitrov. Antes de la media hora, Filip Krastev amplió la ventaja al aprovechar un rebote dejado por el portero georgiano Giorgi Mamardashvili.

Aunque el ritmo del encuentro decayó en la segunda parte por las interrupciones y los cambios, Georgia logró acercarse en el marcador en los minutos finales gracias a Luka Lochoshvili, pero el esfuerzo fue insuficiente.

