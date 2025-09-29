Cerrar X
Murió ‘Roscoe’, el perrito de Lewis Hamilton que cautivó a la F1

Lewis Hamilton informó que su bulldog Roscoe, una presencia constante en el paddock de la Fórmula 1, ha muerto tras días de tratamiento médico

Lewis Hamilton informó que su bulldog Roscoe, una presencia constante en el paddock de la Fórmula 1, ha muerto tras días de tratamiento médico y que dormirlo fue "una de las experiencias más dolorosas" de la vida del siete veces campeón de F1.

Hamilton se perdió un día de pruebas de neumáticos la semana pasada mientras cuidaba de Roscoe, quien en ese momento estaba en coma tras una infección de neumonía. Roscoe murió el domingo por la noche, publicó Hamilton en Instagram el lunes.

"Después de cuatro días con soporte vital, luchando con cada gramo de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejé de luchar, hasta el final", expresó Hamilton.

Roscoe, de 12 años, a quien Hamilton llamó su "mejor amigo" en una publicación en X, fue una presencia habitual en el paddock de F1 durante gran parte de la carrera de Hamilton y tiene 1,4 millones de seguidores en Instagram.

"Aunque perdí a Coco (el perro de Hamilton que murió en 2020), nunca había tenido que dormir a un perro antes, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos lo han hecho", dijo.

“Es una de las experiencias más dolorosas y siento una conexión profunda con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida”, añadió. "Aunque fue muy difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio."

La muerte de Roscoe provocó condolencias de todo el mundo de la F1.

Ferrari escribió en X que el bulldog sería "siempre parte del paddock", añadiendo "descansa en paz, Roscoe".

"Lo siento mucho por tu pérdida, amigo", comentó George Russell, el excompañero de equipo de Hamilton en Mercedes en Instagram.

"El Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y calentó los corazones de los fanáticos en todo el mundo", publicó la cuenta oficial de F1. “Nuestros pensamientos están con Lewis durante este momento difícil”.

La FIA, el ente rector del deporte, dijo que estaba "profundamente entristecido" por la noticia.

Hamilton tiene previsto competir en el Gran Premio de Singapur esta semana mientras busca su primer podio en una carrera completa de F1 desde que se unió a Ferrari para 2025.


