Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan rumores de romance

Los rumores sobre un posible romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton han encendido a la prensa internacional luego de que diversos medios, encabezados por el diario británico The Sun, reportaran que ambas celebridades sostuvieron un encuentro secreto en el Reino Unido a finales de enero de 2026.

De acuerdo con la publicación, la empresaria estadounidense, de 45 años, viajó desde Los Ángeles en su jet privado, valuado en más de 100 millones de libras esterlinas, para reunirse con el piloto británico, de 41 años, en el exclusivo Estelle Manor, un lujoso hotel y club de campo ubicado en los Cotswolds, una zona frecuentada por celebridades.

Un fin de semana bajo estricta discreción

Según fuentes citadas por el medio, la pareja pasó un fin de semana marcado por la privacidad y el romance. Disfrutaron de una cena íntima, un masaje en pareja y acceso exclusivo al spa y la piscina del complejo.

Ambos se habrían hospedado en una habitación principal, cuyas tarifas superan las mil libras por noche.

Para evitar la atención mediática, Hamilton habría llegado en helicóptero desde Londres, mientras que Kardashian fue trasladada desde el aeropuerto de Oxford en dos vehículos, uno destinado únicamente a su equipaje.

Aun así, testigos aseguraron haberlos visto salir del lugar la mañana del domingo, aunque por accesos distintos.

El costo estimado del encuentro rondaría las 120 mil libras, según algunos reportes.

Un vínculo que viene de años atrás

Aunque nunca habían sido relacionados públicamente como pareja, Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde al menos 2014, cuando coincidieron en eventos sociales junto a sus entonces parejas, Kanye West y Nicole Scherzinger.

A lo largo de los años, también han compartido círculos de amistades, y el piloto británico ha sido cercano a la familia Kardashian.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Ambos han optado por mantener silencio en redes sociales, lo que ha alimentado aún más la especulación.

El supuesto romance surge en un momento crucial para Lewis Hamilton, quien se prepara para la temporada 2026 de la Fórmula 1, marcada por profundos cambios técnicos y el inicio de una nueva era en la categoría.

El británico afronta el campeonato con Ferrari en lo que muchos consideran podría ser su última temporada en la Máxima.

Mientras tanto, la atención mediática sigue puesta tanto en las pistas como fuera de ellas, a la espera de una confirmación oficial que aclare si este encuentro fue solo una coincidencia o el inicio de una nueva historia de amor entre dos de las figuras más influyentes del espectáculo y el deporte.

