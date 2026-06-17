NBA impulsa nueva Liga europea para ampliar su alcance global

La NBA considera que la creación de una nueva Liga europea representa una oportunidad clave para fortalecer su crecimiento fuera de Estados Unidos y ampliar el potencial económico de la competición.

Así lo expresó Héctor Argüelles, responsable de operaciones de la liga en Europa y Oriente Próximo, durante su participación en el Sports Summit Madrid.

El proyecto contempla el lanzamiento de una nueva competencia en octubre de 2027 integrada por 16 equipos, de los cuales doce contarían con una plaza permanente y cuatro accederían mediante criterios deportivos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras destacadas del baloncesto, entre ellas el español Pau Gasol.

Innovación y adaptación a nuevas audiencias

Argüelles destacó que la evolución de los hábitos de consumo obliga a la organización a mantenerse en constante innovación. Señaló que factores como las redes sociales, la televisión global y las nuevas formas de visualización han transformado la manera en que los aficionados siguen el deporte.

En ese contexto, afirmó que la NBA busca incrementar su presencia internacional y considera que la futura Liga europea contribuirá a ese objetivo.

Añadió que la organización trabaja también en aspectos relacionados con la adaptación de reglamentos arbitrales y en la armonización de calendarios para evitar coincidencias con el fútbol.

Asimismo, resaltó la calidad del talento existente en Europa y calificó el proyecto como una iniciativa con gran potencial para unir las fortalezas del baloncesto europeo con la experiencia de la NBA.

La visión de crecimiento internacional fue compartida por Bastien Lacheny, vicepresidente de comunicación y distribución de la NBA para Europa y Medio Oriente, quien señaló que mantener el liderazgo exige expandirse en todos los ámbitos.

Lacheny recordó que la transformación global de la imagen de la NBA se consolidó durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando el denominado “Dream Team” proyectó una dimensión que trascendía lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural y de entretenimiento.

Según explicó, esa tendencia se ha intensificado con el paso de los años hasta convertir a los jugadores en figuras de alcance mundial. También destacó que una parte significativa de los seguidores de la liga se encuentra actualmente fuera de Estados Unidos.

Europa, un mercado con amplio margen de desarrollo

El directivo atribuyó el crecimiento de la NBA en la última década al impulso de las redes sociales, la tecnología y la comercialización de productos vinculados a la marca, factores que han contribuido a ampliar su presencia global.

Aunque reconoció la enorme dimensión del fútbol en el mercado deportivo internacional, señaló que la NBA aspira a consolidarse como la segunda disciplina con mayor impacto. En ese sentido, consideró que Europa ofrece condiciones favorables gracias a su arraigada tradición basquetbolística y a la calidad de sus jugadores.

Lacheny aseguró que el potencial económico del baloncesto europeo sigue siendo amplio y que la NBA busca incrementar su participación en ese crecimiento mediante la futura competición continental.

La segunda edición del Sports Summit Madrid, encuentro dedicado a la industria deportiva, se desarrolla en el recinto IFEMA de la capital española y concluirá el 18 de junio.

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