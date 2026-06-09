Arrestan a 21 aficionados tras derrota de los Knicks

Al menos 21 personas fueron detenidas en Nueva York tras las concentraciones registradas al término del tercer partido de las Finales de la NBA, en el que los New York Knicks cayeron por marcador de 111-115 ante los San Antonio Spurs.

Las autoridades informaron que miles de seguidores se congregaron en el centro de Manhattan para seguir el encuentro, que representó el primer juego de la serie disputado en la ciudad luego de que los Knicks ganaran los dos compromisos anteriores en San Antonio.

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Madison Square Garden obligó a trasladar la fiesta de visionado gratuita organizada para los aficionados a Bryant Park, ubicado a varias calles del recinto deportivo.

El evento tenía capacidad para aproximadamente 5 mil personas y requería registro previo para ingresar.

Sin embargo, al concluir el encuentro, una multitud se concentró en los alrededores del parque, bloqueando el paso de automóviles y otros vehículos.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, alrededor de 7 mil personas terminaron reuniéndose en la zona.

Hubo daños y enfrentamientos

Videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre aficionados, así como actos de vandalismo contra mobiliario urbano, incluyendo maceteros y señales de autobús.

Como resultado de la intervención policial, 21 personas fueron arrestadas. Trece de ellas enfrentan cargos penales por delitos como agresión, daños a la propiedad y alteración grave del orden público.

Las otras ocho personas fueron detenidas por conducta desordenada.

Además, el Departamento de Policía de Nueva York reportó que cinco agentes sufrieron lesiones menores durante los incidentes.

Las autoridades señalaron que esta fue la primera ocasión en la temporada en que la reunión de aficionados no se realizó en las inmediaciones del Madison Square Garden, luego de que el Servicio Secreto restringiera el acceso a la zona por la visita de Trump.

Para el cuarto partido de la serie, programado para este miércoles, se prevé que los seguidores puedan volver a congregarse frente al estadio.

La presencia de los Knicks en las Finales ha generado una gran expectativa entre sus aficionados, ya que la franquicia no disputaba esta instancia desde 1999, una sequía que se ha prolongado por más de dos décadas.

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