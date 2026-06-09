Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
7ujk67y_0c0ae0c1bc
Deportes

Arrestan a 21 aficionados tras derrota de los Knicks

Las celebraciones posteriores al tercer juego de las Finales de la NBA dejaron 21 detenidos y cinco policías lesionados en Nueva York

  • 09
  • Junio
    2026

Al menos 21 personas fueron detenidas en Nueva York tras las concentraciones registradas al término del tercer partido de las Finales de la NBA, en el que los New York Knicks cayeron por marcador de 111-115 ante los San Antonio Spurs.

Las autoridades informaron que miles de seguidores se congregaron en el centro de Manhattan para seguir el encuentro, que representó el primer juego de la serie disputado en la ciudad luego de que los Knicks ganaran los dos compromisos anteriores en San Antonio.

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Madison Square Garden obligó a trasladar la fiesta de visionado gratuita organizada para los aficionados a Bryant Park, ubicado a varias calles del recinto deportivo.

uytu7.JPG

El evento tenía capacidad para aproximadamente 5 mil personas y requería registro previo para ingresar.

Sin embargo, al concluir el encuentro, una multitud se concentró en los alrededores del parque, bloqueando el paso de automóviles y otros vehículos.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, alrededor de 7 mil personas terminaron reuniéndose en la zona.

Hubo daños y enfrentamientos

Videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre aficionados, así como actos de vandalismo contra mobiliario urbano, incluyendo maceteros y señales de autobús.

Como resultado de la intervención policial, 21 personas fueron arrestadas. Trece de ellas enfrentan cargos penales por delitos como agresión, daños a la propiedad y alteración grave del orden público.

Las otras ocho personas fueron detenidas por conducta desordenada.

6njy57.JPG

Además, el Departamento de Policía de Nueva York reportó que cinco agentes sufrieron lesiones menores durante los incidentes.

Las autoridades señalaron que esta fue la primera ocasión en la temporada en que la reunión de aficionados no se realizó en las inmediaciones del Madison Square Garden, luego de que el Servicio Secreto restringiera el acceso a la zona por la visita de Trump.

Para el cuarto partido de la serie, programado para este miércoles, se prevé que los seguidores puedan volver a congregarse frente al estadio.

La presencia de los Knicks en las Finales ha generado una gran expectativa entre sus aficionados, ya que la franquicia no disputaba esta instancia desde 1999, una sequía que se ha prolongado por más de dos décadas. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_knicks_5a37c4bdda
Finales Knicks vs Spurs rompen récords históricos de audiencia
Captura_de_pantalla_2026_06_10_155654_9e99879a40
Somalia recibe como héroe a árbitro excluido por EUA del Mundial
knicks_buscan_tomar_ventaja_sobre_spurs_3f8825d378
Knicks buscan tomar ventaja sobre Spurs en el Juego 4
publicidad

Últimas Noticias

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
26dc1606_3946_4e1c_9095_9905fb1a9083_351e44a8f3
Refuerzan suministro de agua con nuevo pozo en Saltillo
CNTE_8709e47ae5
Maestros de la CNTE evaluarán oferta del gobierno tras reunión
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
Liga_MX_archivo_6439951f3e
Este es el calendario de Tigres y Rayados del Apertura 2026
publicidad
×