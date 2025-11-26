Cerrar X
Necaxa confirma la salida de Fernando Gago para el Clausura 2026

El Necaxa anunció la salida del director técnico argentino Fernando Gago, apenas tres semanas después de que el equipo concluyera el Apertura 2025

  26
  Noviembre
    2025

El Necaxa anunció este miércoles la salida del director técnico argentino Fernando Gago, apenas tres semanas después de que el equipo concluyera su participación en el Apertura 2025, torneo en el que quedó fuera de zona de clasificación.

El conjunto de Aguascalientes finalizó en el lugar 13 de la tabla general con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, cifras que marcaron una de sus temporadas más discretas en los últimos años.

En total, Gago dirigió 17 partidos y solo pudo sumar un triunfo cada cuatro juegos.

“Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del director técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”, informó el club en un breve comunicado.

La salida del entrenador ya se contemplaba desde hace semanas, debido al bajo rendimiento del equipo y a la ausencia de siquiera una posibilidad de acceder al Play-In.

Su paso por el club hidrocálido se resume en un solo torneo, sin clasificar a la Liguilla y sin lograr estabilidad en el funcionamiento futbolístico.

Gago regresó a la Liga MX en junio, ocho meses después de salir del Guadalajara.

Su llegada a Necaxa se dio tras un cierre polémico en Chivas, donde abandonó a mitad del Apertura 2024 para aceptar la oferta de Boca Juniors, club en el que debutó como futbolista en 2004. 

Sin embargo, en el balompié argentino tampoco encontró resultados y fue destituido en abril de 2025 tras perder el clásico ante River Plate.

El exmediocampista, con pasos como jugador por Boca Juniors, Real Madrid, Roma y Valencia, también dirigió a Racing Club y Aldosivi, y conquistó con Racing el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

Mientras tanto, Necaxa ya acelera la búsqueda de un nuevo estratega. Entre los perfiles evaluados se encuentra el uruguayo Martín Varini, actual técnico de los Bravos de Juárez, quien no continuará con el club tras concluir su participación en la Liguilla.


