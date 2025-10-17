Tigres golea 5-3 al Necaxa en una noche de fiesta en el ‘Volcán’

Esta noche donde una lluvia de goles se presenció en el Estadio Universitario, unos aguerridos Tigres golearon 5-3 al Necaxa y refrendaron su compromiso de cerrar el Apertura 2025 de la mejor manera. Con anotaciones por partida triple de Juan Brunetta, además de sencillo de Ángel Correa y Diego Lainez; por la visita lo hicieron un doblete de Diber Cambindo y uno más de Ricardo Monreal.

La afición felina vitoreó el trabajo del canterano Diego ‘Chicha’ Sánchez que se despachó con dos asistencias para gol en el partido. Con este resultado, los de la UANL llegó a 26 unidades y se perfila como serio aspirante en la Liguilla, además de hilvanar su octava batalla sin derrota en el Torneo.

DE ‘TOMA Y DACA’ EL PRIMER TIEMPO

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX y de rendir un minuto de silencio por las personas fallecidas por las inundaciones en el Estado de Veracruz, el Juez Central hidrocálido Adonai Escobedo González hizo sonar su silbato y con esto se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Fernando Gago.

Los de la ‘U’ se presentó con una formación muy ofensiva en el rectángulo verde del ‘Volcán’, saliendo como un vendaval en la búsqueda de hacerle daño a la cabaña defendida por el argentino Luis Unsain, quien vistió un atuendo en color celeste. Pero, la posesión del esférico pertenecía a la localía y el peligro era latente en todos los sectores de la cancha.

Practicando un futbol vertical que se desarrollaba a velocidad por los costados, que entraban como ‘cuchillo en mantequilla’ y un toque de bola de primera intención que ‘trenzaba’ sus llegadas, más el gol no caía para los de la UANL. Fue entonces que, a los 18’ de tiempo corrido, Diber Cambindo de pierna derecha y tras hacerle la faena a los zagueros felinos pone el 1-0 en favor de los de Aguascalientes.

Esta anotación cayó como un balde de agua fría para los de amarillo total y ante la adversidad remaron contra corriente y el juego de conjunto prevaleció en los anfitriones en la búsqueda de emparejar los cartones. Y a los 24’ de acción vino el 1-1 por conducto de Juan Brunetta, quien, de pierna izquierda colocó el obús junto al palo izquierdo del marco encomendado a Unsain, que nada pudo hacer para evitar la anotación.

Las zonas defensivas se plantaron como verdaderas murallas que no permitían pasar ‘ni el aire’ y el duelo se centró en el medio campo. Sin embargo, el juego ríspido se hizo presente. Pero, ‘tanto fue el cántaro al agua’ que Brunetta ejecuta un disparo de derecha desde linderos del área coloca el balón en el ángulo inferior izquierdo para el 2-1 en favor de los del ‘Conde’.

En un Estadio Universitario que presentó un ‘lleno hasta las lámparas’, aunado del ambiente de apoyo que se vivía hacia los universitarios, vino a los 42’ minutos una jugada clara en linderos del área necaxista, donde tras un cobro de esquina Joaquim Pereira remata solo y el esférico pasó zumbando el marco de los hidrorayos.

El cronómetro marcaba los 45’ minutos cuando nuevamente Diber Cambindo remata de derecha una asistencia de Agustín Palavecino y desde el centro del área colocó el balón junto al palo izquierdo de Nahuel Guzmán que nada pudo hacer para evitar el 2-2.

La pantalla del Estadio Universitario indicaba los 45' minutos y el nazareno Escobedo González decretó cinco minutos de alargue en la batalla. Justamente cuando fenecía la primera parte vino el 3-2 en favor de los de la UANL con la autoría de Juan Brunetta que, remata de derecha un pase de Ozziel Herrera para irse con la ventaja al decretarse el final de la primera mitad.

NO HAY QUINTO MALO, REFIERE UN DICHO

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, Tigres realizó una modificación en su cuadro inicial, al enviar al terreno de juego a Fernando Gorriarán en lugar del francés André-pierre Gignac. Por su parte, Necaxa salió con la misma oncena con la cual arrancó el partido.

El duelo se desarrolló de forma muy similar a la parte que le antecedió, una escuadra de la UANL volcada al ataque completamente y un cuadro necaxista que esperaba pacientemente a su rival, y que encontró en el contragolpe su mejor opción para hacerle daño a la cabaña de los de amarillo total.

A los 58’ de tiempo corrido llegó la primera de peligro de los universitarios, siendo Ozziel Herrera quien se interna por la pradera izquierda de su ataque y conecta de pierna derecha, pero ‘la redonda’ se estrelló en el madero izquierdo de la portería cubierta por el gaucho Luis Unsain.

El 4-2 llegó a los 61’ de acción por conducto de Ángel Correa, quien aprovecha un pase de Diego Sánchez, quien recupera la de gajos en linderos del área, para así incrementar aún más la ventaja en favor de los de la UANL. A partir de ese momento, vimos un equipo de Tigres dominante y una escuadra de Necaxa que hizo de la falta su mejor arma para detener los embates felinos.

Fue entonces que por medio de un contra ataque que la visita se acercó en el marcador a un 4-3, Diber Cambindo asiste a Ricardo Monreal, que dispara de derecha a ‘quema ropa’ para dejar sin oportunidad al cancerbero Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque, quien es nativo de Santa Fe, Argentina.

Dirían en antiguo, no hay quinto malo y este fue corrió a cargo de Diego Lainez; quien con asistencia del ídolo de la Colonia Independencia ‘Chicha’ Sánchez, conectó de testa para el 5-3 en favor de la localía y la algarabía de la tribuna que no se cansó de apoyar a los de la ‘U’.

El nazareno Adonai Escobedo González consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro, fue entonces que a los 45+6 se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo miércoles, 22 de Octubre, en partido correspondiente a la jornada 14, el cuadro de la UANL se enfrentará a los ‘Tuzos’ del Pachuca en el Estadio Hidalgo, la batalla está programada para las 19:00 horas.

Comentarios