Rayados muestra otra cara y vence de visita 2-0 al Necaxa

Con goles de Berterame e Fimbres, Monterrey suma sus primeros tres puntos de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

  • 13
  • Enero
    2026

Los Rayados lograron su primera victoria en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al vencer hoy martes de visita por 2-0 a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en la Jornada 2 de la fase regular.

Monterrey suma sus primeros tres puntos del campeonato mexicano, ya que venía de perder por 1-0 en casa, en el ‘Gigante de acero’ ante Toluca, con gol de Helio Nunes al 55’, en cotejo de la Fecha 1, el sábado pasado.

Germán Berterame al minuto 15 e Iker Fimbres al minuto 31 anotaron los goles de La Pandilla ante los hidrocálidos, que registran su primer descalabro del certamen, ya que en la jornada inaugural superaron por 3-1 de visita a los Guerreros del Santos Laguna, en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, Coahuila.

Con la victoria de esta noche, los albiazules ligan nueve victorias seguidas ante los Rayos, al jugar en cualquier estadio, en duelos de la Primera División del futbol mexicano.

En la Fecha 3 del actual certamen del máximo circuito en el balompié azteca, los de la Sultana del Norte visitan el viernes al Mazatlán en el Estadio El Encanto, en Sinaloa, a las 21:00 horas.

En tanto que los necaxistas reciben el sábado al Atlas en el Estadio Victoria, a las 17:00 horas.


