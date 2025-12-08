Necaxa nombra a Martín Varini como técnico para Clausura 2026

El Necaxa confirmó este lunes al uruguayo Martín Varini como su nuevo director técnico a partir del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de un video en redes sociales, el entrenador expresó su entusiasmo por asumir el mando de los Rayos:

“Hola Rayos, ya estoy aquí en casa para de inmediato iniciar un nuevo torneo. Vamos con todo”.

¡Bienvenido a los Rayos, profesor! ⚡



Varini, de 34 años, firmó contrato con el club mientras portaba una chamarra rojiblanca.

Relevo en el banquillo

El estratega sustituye al argentino Fernando Gago, despedido el 26 de noviembre tras dejar al equipo en el lugar 13 del Apertura 2025, sin posibilidades de repechaje ni fase final.

La directiva eligió a Varini luego de su notable desempeño con Juárez FC, uno de los equipos con menor presupuesto de la liga, al que logró clasificar hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por el campeón Toluca.

Trayectoria del técnico uruguayo

Varini debutó como entrenador en 2021 con Rentistas y Defensor Sporting, con este último conquistó un título de Copa en 2023.

En 2024 dirigió al Athletico Paranaense de Brasil, con marca de 8 triunfos, 5 empates y 6 derrotas en 19 partidos.

En su paso por Juárez durante el Clausura y Apertura 2025 sumó 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas en 42 encuentros.

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Varini fue jugador de Defensor Sporting, club en el que realizó toda su formación.

El técnico intentará llevar al Necaxa a la fase final de forma directa, algo que el club no logra desde el Apertura 2019.

La institución, fundada en 1923 y radicada en Aguascalientes desde 2003, es uno de los equipos tradicionales del futbol mexicano.

El club espera que la juventud, experiencia internacional y estilo de trabajo de Varini impulsen un nuevo ciclo competitivo para los Rayos.

