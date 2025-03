Neymar regresa a la selección de Brasil tras 18 meses

Neymar fue convocado nuevamente por Brasil tras una ausencia de casi un año y medio por culpa de una lesión.

El delantero de 33 años fue incluido el jueves en la lista del seleccionador Dorival Júnior para las eliminatorias de la Copa del Mundo contra Colombia y Argentina este mes.

Neymar regresó recientemente a la acción con Santos después de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en octubre de 2023. No era tomado en cuenta por la Verdeamarela desde que sufrió la lesión en la derrota 2-0 contra Uruguay en Montevideo por las eliminatorias.

Se desvinculó del Al-Hilal de Arabia Saudí en enero y firmó un contrato de seis meses con el club de sus amores.

