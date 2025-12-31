Podcast
Deportes

¡Un año más! Neymar renueva con Santos hasta diciembre de 2026

Neymar extendió su contrato con Santos por un año más. El delantero busca recuperarse de una lesión y volver a la selección rumbo al Mundial 2026

El atacante brasileño Neymar, máximo goleador histórico de la selección de Brasil, renovó este miércoles su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026, club al que regresó en enero pasado y donde inició su carrera profesional.

“Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, expresó el futbolista de 33 años en un emotivo video difundido por el club en redes sociales, con el que confirmó su permanencia un año más en la institución.

Renovación en medio de la recuperación

El anuncio se realizó el mismo día en que vencía su contrato vigente.

Actualmente, Neymar se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una nueva operación en la rodilla izquierda, situación que ha limitado su regularidad desde su regreso al fútbol brasileño.

El delantero confía en recuperar su mejor nivel para aspirar a una convocatoria con la selección brasileña de cara al Mundial de 2026, aunque el actual técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, ha señalado que solo llamará a jugadores en plenitud física.

Un regreso con altibajos

Tras volver al Santos luego de 12 años en el extranjero y un paso complicado por el Al-Hilal de Arabia Saudita, Neymar ha disputado 28 partidos, en los que marcó 11 goles y dio 4 asistencias. A pesar de las lesiones, fue clave en el cierre del Campeonato Brasileño para evitar el descenso del club.

“Santos no es solo mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida”, afirmó el atacante, quien destacó el vínculo emocional que mantiene con la institución.

Objetivos para 2026

El Santos no ha precisado el tiempo de baja tras la cirugía, pero espera contar con Neymar lo antes posible en una temporada en la que competirá en el Campeonato Brasileño, Copa do Brasil, Copa Sudamericana y Campeonato Paulista.


