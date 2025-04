Neymar Jr. se vuelve a lesionar en el muslo izquierdo

El astro brasileño Neymar volvió a sufrir otra lesión durante el partido de este miércoles entre Santos y Atlético Mineiro.

Esta lesión se produce en el que es su segundo encuentro después de haber regresado a las canchas desde su ultima lesión.

El internacional brasileño dejó el terreno de juego con dolores en la parte posterior del muslo izquierdo a los 32 minutos del partido.

🚨⚠️ Neymar Jr leaves the pitch with a new injury as Santos started him tonight in the Brasileirão.



After 34 minutes, Neymar has been subbed off. pic.twitter.com/C0PZVjFSFj