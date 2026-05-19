NFL confirma a Nashville como sede del Super Bowl LXIV en 2030

La NFL confirmó este martes que la ciudad de Nashville será la sede del Super Bowl LXIV, convirtiéndose por primera vez en anfitriona del evento deportivo más importante del futbol americano profesional.

La decisión fue aprobada de manera unánime por los 32 propietarios de equipos durante la reunión de primavera de la liga celebrada en Orlando, Florida.

Nashville will host Super Bowl LXIV in 2030! #SBLXIV pic.twitter.com/A4ZsLrQaUP — NFL (@NFL) May 19, 2026

El nuevo estadio de Titans será protagonista

El Super Bowl de 2030 servirá además como escaparate internacional para el nuevo inmueble de los Tennessee Titans, cuya inauguración está programada para 2027.

La NFL destacó que Nashville se ha consolidado en los últimos años como una ciudad capaz de organizar eventos masivos de gran impacto.

Uno de los antecedentes más importantes fue el NFL Draft 2019, que reunió a más de 600,000 aficionados en las calles de la ciudad.

“El Draft 2019 de la NFL en Nashville fue uno de los eventos para los aficionados más grandiosos de nuestra historia”, afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

NFL destaca crecimiento de Nashville

Goodell señaló que la designación representa un paso importante para la expansión y consolidación de la ciudad dentro de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.

“El Super Bowl LXIV en el nuevo estadio representa el siguiente paso en este extraordinario viaje del futbol americano”, expresó el directivo.

El comisionado también reconoció el trabajo de Amy Adams Strunk y de la organización de los Titans para concretar la candidatura.

“La visión de Amy Adams Strunk y de los Tennessee Titans contribuyó a hacer posible este momento”, agregó.

Las próximas sedes del Super Bowl

La NFL también tiene definidas las sedes de las próximas ediciones del Super Bowl.

El Super Bowl LXI se jugará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers de Los Ángeles.

Para 2028, el partido se celebrará en el Mercedes-Benz Stadium, hogar de los Atlanta Falcons.

Mientras tanto, la liga ya había aprobado en marzo pasado que Las Vegas será la anfitriona del Super Bowl LXIII.

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