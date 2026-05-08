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Anuncia NFL fecha para presentar calendario de temporada regular

La liga ya adelantó algunos partidos internacionales, entre ellos el duelo entre 49ers y Rams en Australia y el choque entre Ravens y Cowboys en Brasil.

  • 08
  • Mayo
    2026

La NFL revelará el próximo jueves 14 de mayo el calendario completo de la temporada regular 2026, en una semana en la que comenzarán a conocerse algunos de los partidos más atractivos del nuevo año futbolístico.

La liga confirmó este viernes la fecha oficial para la publicación del calendario, manteniendo la misma estrategia de los últimos dos años, cuando el anuncio se realizó durante la segunda semana de mayo.

Australia y Brasil ya tienen partidos confirmados

Aunque el calendario completo aún no ha sido revelado, la NFL ya adelantó algunos de los encuentros internacionales programados para la próxima temporada.

Uno de ellos será el choque entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, que se disputará en Melbourne, Australia, durante la primera semana de actividades.

El encuentro se jugará el 10 de septiembre en horario estelar para Estados Unidos, arrancando a las 20:35 horas, tiempo de Nueva York.

Debido a la diferencia horaria, el partido comenzará la mañana siguiente en territorio australiano.

Además, la NFL confirmó que los Baltimore Ravens enfrentarán a los Dallas Cowboys en Río de Janeiro, Brasil, durante la Semana 3, programada para el 27 de septiembre.

Más juegos internacionales serán anunciados

La liga informó que los otros siete enfrentamientos internacionales serán dados a conocer el próximo miércoles durante el programa “Good Morning Football” de NFL Network.

Como ya es tradición, en los días previos al lanzamiento oficial del calendario también comenzarán a filtrarse fechas de partidos destacados y encuentros estelares de televisión nacional.

Las cadenas estadounidenses suelen aprovechar sus presentaciones para anunciantes, conocidas como “up-fronts”, para revelar algunos de los juegos más importantes que transmitirán durante la temporada.

Seattle abrirá la temporada como campeón

Los Seattle Seahawks serán el equipo encargado de inaugurar oficialmente la campaña 2026 el próximo 9 de septiembre, luego de conquistar el Super Bowl 60.

Sin embargo, la NFL todavía no define quién será el rival del vigente campeón en el tradicional kickoff de temporada.

Entre las posibilidades aparece una revancha inmediata del Super Bowl, ya que los New England Patriots están programados para visitar Seattle esta temporada.

La campaña pasada, la NFL optó por realizar la revancha del Super Bowl entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs hasta la Semana 2.

Además de Nueva Inglaterra, otros equipos que podrían aparecer en el partido inaugural son Chicago Bears, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys o Los Angeles Chargers.


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