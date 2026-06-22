Nico Schlotterbeck sufre lesión; se pierde el resto del Mundial™

Alemania ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo E antes de cerrar la fase de grupos contra Ecuador en East Rutherford, Nueva Jersey

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El defensor alemán Nico Schlotterbeck sufrió una importante lesión durante el partido disputado este sábado contra Costa de Marfil en Estados Unidos.

De acuerdo con las pruebas realizadas en el campamento del equipo en Winston-Salem, Carolina del Norte, se dio a conocer que el jugador sufrió una lesión del ligamento medial del tobillo izquierdo y estará de baja durante varios meses, por lo que quedará fuera del resto del Mundial.

El director técnico de la selección alemana, Julian Nagelsmann, afirmó que extrañarán mucho al defensa.

“Vamos a extrañar muchísimo a Schlotti en el campo como un defensor sobresaliente, y especialmente también su brillante capacidad para salir desde el fondo. "Podría haber sido su Mundial. Ayer todos intentamos levantarle el ánimo. Por suerte, es una persona muy positiva que ya está mirando hacia adelante”.

Schlotterbeck, que juega para el Borussia Dortmund, permanecería con la selección de Alemania durante el resto del Mundial.

"Es una gran señal que por ahora se queda con el equipo, porque también tiene impacto fuera del campo. A pesar de su ausencia, seguimos estando muy bien cubiertos en la zaga central para el Mundial con Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw".

La victoria de 2-1 sobre Costa de Marfil instaló al cuatro veces campeón en la fase de eliminación directa con un partido de la fase de grupos por disputar.

Alemania ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo E antes de cerrar la fase de grupos contra Ecuador en East Rutherford, Nueva Jersey.

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