Alemania remonta a Costa de Marfil y asegura su pase

Con un doblete de Deniz Undav, la selección alemana vino de atrás para imponerse 2-1 en Toronto, mantenerse con paso perfecto y asegurar el liderato provisional

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Alemania tuvo que emplearse a fondo para mantener su paso perfecto en el Mundial 2026. La selección germana remontó en los minutos finales para derrotar 2-1 a Costa de Marfil y convertirse en uno de los primeros equipos clasificados a los dieciseisavos de final.

El conjunto africano sorprendió al abrir el marcador a los 30 minutos por conducto de Franck Kessie, quien aprovechó una de las mejores oportunidades de su equipo para poner en ventaja a los Elefantes en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo E.

Durante gran parte del partido, Costa de Marfil resistió los intentos de reacción de los cuatro veces campeones del mundo, que encontraron dificultades para generar peligro constante frente al arco rival.

Sin embargo, la presión alemana finalmente dio resultados en la recta final del encuentro. Deniz Undav apareció al minuto 68 para empatar el marcador y devolverle la esperanza a su selección.

Cuando parecía que el duelo terminaría igualado, el propio Undav volvió a hacerse presente en el tiempo agregado. Al minuto 90+4, el delantero firmó su doblete y completó la remontada que desató la celebración alemana en Toronto.

Con la victoria, Alemania llegó a seis puntos tras dos jornadas y aseguró matemáticamente su clasificación a la fase de eliminación directa. Además, se mantiene como líder del Grupo E luego de haber goleado 7-1 a Curazao en su debut.

Costa de Marfil, por su parte, se quedó con tres unidades después de haber derrotado 1-0 a Ecuador en la primera fecha, por lo que definirá su futuro en el torneo durante la última jornada de la fase de grupos.

El triunfo confirma el buen momento de Alemania en la Copa del Mundo y la coloca entre las selecciones que ya tienen asegurado un lugar en la siguiente ronda.