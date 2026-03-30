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Messi será titular ante Zambia previo al Mundial 2026

Scaloni confirma al capitán desde el inicio y da descanso a Julián Álvarez y Nico González en el último amistoso en casa

  • 30
  • Marzo
    2026

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, será titular en el amistoso frente a Zambia national football team, el último compromiso de la Albiceleste en casa antes del Mundial 2026. Así lo confirmó el técnico Lionel Scaloni, quien además adelantó que Julián Álvarez y Nicolás González tendrán descanso.

En conferencia de prensa desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, Scaloni explicó que la decisión responde a la necesidad de dosificar cargas y cuidar a jugadores clave.

“Va a jugar Messi de titular. Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González, que venía de una lesión. Esa fue la idea y mantener nuestro esquema básico con dos delanteros de referencia”, señaló el entrenador.

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Messi, sin presión rumbo al Mundial

El seleccionador también se refirió a la posibilidad de que el astro participe en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, destacando que espera que lo haga sin la presión de repetir el título conseguido en Catar 2022.

“Se ganó esta posibilidad y todo el mundo quiere verlo entrenar y jugar”, expresó Scaloni, quien enfatizó que el objetivo es que Messi disfrute el torneo junto a sus compañeros.

Sobre la convocatoria final para el Mundial, el técnico aseguró que ya tiene una idea bastante clara, aunque evitó dar detalles.

“Al que no va al Mundial no le daremos muchas explicaciones porque no lo van a entender. Siempre pensamos en lo que creemos que va a ser mejor para el equipo”, afirmó.

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Argentina llega a este compromiso tras vencer 2-1 a Mauritania national football team en La Bombonera, en un partido que dejó sensaciones mixtas.

Scaloni reconoció que espera que ese rendimiento haya sido “un accidente que no se puede repetir”, aunque descartó motivos de preocupación y destacó el carácter del equipo en momentos adversos.

“El equipo, cuando no ha jugado bien, ha demostrado muestras de carácter y es lo que vamos a buscar”, indicó.

La vigente campeona del mundo y bicampeona de América integrará el Grupo J del Mundial, donde debutará el 16 de junio ante Algeria national football team en Kansas City. Posteriormente enfrentará a Austria national football team el 22 de junio en Dallas, y cerrará la fase de grupos el día 27 ante Jordan national football team en la misma ciudad.


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