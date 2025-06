Niega Pachuca contacto con Neymar para Mundial de Clubes

El presidente del Club Pachuca, Armando Martínez, desmintió categóricamente los rumores que vinculaban al club mexicano con Neymar Jr. para reforzar al equipo rumbo al Mundial de Clubes 2025.

En declaraciones, negó cualquier contacto con el astro brasileño, calificando las versiones como infundadas.

“No hay nada. Nunca lo buscamos ni hablamos con él. No sé de dónde salió esa información, pero no es verdad. Es un jugador extraordinario, sin duda, pero no estamos en la misma órbita”, declaró el dirigente.

Medios brasileños alimentaron la especulación

Los rumores surgieron tras publicaciones de algunos portales brasileños, que aseguraban que Pachuca habría contactado al padre y representante de Neymar para ofrecerle un préstamo de un mes durante la justa internacional.

El objetivo, según dichas versiones, era contar con el delantero para competir en un grupo complicado donde se enfrentarán a Real Madrid, Al-Hilal y Red Bull Salzburg.

Fin de contrato con Santos aumentó las sospechas

Las especulaciones crecieron ante el inminente término de contrato de Neymar con Santos, pactado para el 30 de junio. El propio jugador brasileño no ha cerrado la puerta a una nueva salida del club donde debutó en 2009, lo que generó versiones sobre posibles destinos temporales.

Sin embargo, desde Pachuca descartan rotundamente tener planes para ficharlo, ni siquiera bajo un esquema temporal para el torneo avalado por FIFA.

Neymar tiene hasta el 10 de junio para encontrar club

La FIFA abrió una ventana especial de fichajes para facilitar la inscripción de jugadores libres o en condiciones contractuales flexibles en el Mundial de Clubes. Esta vence el 10 de junio, por lo que Neymar tiene menos de una semana para definir su situación si desea participar.

Por ahora, no hay ofertas concretas sobre la mesa, y el campeón de la Copa América 2019 continúa sin club tras recuperarse de una larga lesión sufrida con el Al-Hilal.

Comentarios