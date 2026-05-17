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Nacional

Inzunza niega contacto con EUA tras acusaciones por narcotráfico

Afirmó que responderá a cualquier requerimiento realizado por México, conforme a sus atribuciones constitucionales, y reiteró que no cuenta con abogados

  • 17
  • Mayo
    2026

El senador Enrique Inzunza descartó este domingo que se encuentre en contacto con autoridades extranjeras tras las acusaciones realizadas en su contra sobre posibles vínculos con el crimen organizado.

 A través de redes sociales, el legislador se describió como "un hombre verídico y de instituciones" por lo que rechaza las imputaciones que las autoridades estadounidenses formulan en su contra.

"Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento.

Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras.  Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad. 

Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta. 

Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales. 

Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad."

A lo largo de su mensaje también mencionó que dichas acusaciones carecen de todo sustento, por lo que quedará demostrado. 

Afirmó que responderá a cualquier requerimiento realizado por México, conforme a sus atribuciones constitucionales, y reiteró que no cuenta con abogados.

¿Qué cargos se le imputan al senador Enrique Inzunza?

El legislador fue acusado junto al gobernador Rubén Rocha de encontrarse vinculado con una organización criminal con operaciones en el estado de Sinaloa.

En un documento emitido por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo señaló específicamente de proteger al grupo criminal liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo Guzmán".

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, usó su poder político primero cuando fungía como Secretario General de Gobierno de Sinaloa y después como senador.

Se le acusa de facilitar la entrada de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos, así como de poseer armas de fuego, filtrar información de inteligencia sobre operativos de fuerzas de seguridad.

 

 

 

 

 


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