Deportes

No quiero hablar de mi estado físico; hoy ganó el mejor: Djokovic

A pesar de llevarse el triunfo para ir a su primera final del Masters 1000, Vacherot se contuvo y le pidió al serbio 'no retirarse'

  • 11
  • Octubre
    2025

El serbio Novak Djokovic rechazó justificar su derrota tras perder en las semifinales del Masters 100 en Shangai.

"Quiero felicitar a Valentin. Viene de la fase previa y es una historia increíble. Es el protagonista. Todo gira en torno a él", analizó el tenista.

En tanto, el serbio no quiso profundizar sobre su estado físico, por lo que declinó el responder sobre su resultado contra el monegasco Valentin Vacherot, quien es considerado como el finalista con el ranking más bajo de la historia del torneo, al posicionarse en 204° lugar.

Aparentemente, los contratiempos físicos de Djokovic provocaron que el médico acudiera en varias ocasiones a la pista. El tenista que reportó problemas en el tobillo derecho, aductor izquierdo y parte posterior del hombro derecho a lo largo del torneo, añadió una nueva dolencia, la parte alta del glúteo izquierdo.

Le aparecieron en el ecuador del primer set y fue tratado varias veces de ello. Dio síntomas de dificultad para moverse, así como agotamiento. 

Sin embargo, el resultado del encuentro fue de dos sets de 6-3 y 6-4.

Vacherot no quiso expresar en exceso su felicidad debido al respeto que le tiene al 24 veces campeón del Grand Slam.

Por su parte, el serbio reconoció el nivel de partido que dio el monegasco y lo motivó a seguir con su entusiasmo, A lo que Vacherot le respondió:

"Un placer haber jugado contra ti por lo menos una vez. No te retires", señaló el monegasco.


