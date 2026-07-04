Roberto Alvarado sería baja ante duelo contra Inglaterra

En caso de no estar al cien por ciento, el 'Piojo' podría iniciar en la banca y ser utilizado como alternativa durante el segundo tiempo

La Selección Mexicana mantiene la atención puesta en la evolución física de Roberto “Piojo” Alvarado, quien llega como una de las principales dudas para el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Inglaterra.

El futbolista mexicano presenta molestias asociadas a la carga de trabajo acumulada durante el torneo, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre evaluará su condición hasta las últimas horas antes del encuentro.

Alvarado no está descartado, pero será evaluado

De acuerdo con los reportes más recientes, Alvarado no tendría una lesión muscular grave confirmada, sino un cuadro de fatiga muscular provocado por el desgaste físico de los últimos partidos.

El jugador ha sido una de las piezas más utilizadas por México durante la competencia, por lo que el cuerpo médico busca evitar cualquier riesgo que pueda comprometerlo en caso de que el equipo avance a la siguiente ronda.

La decisión final dependerá de cómo responda en las últimas sesiones de entrenamiento. En caso de no estar al cien por ciento, el “Piojo” podría iniciar en la banca y ser utilizado como alternativa durante el segundo tiempo.

La duda sobre Alvarado no es menor para México. El jugador de Chivas ha sido importante por su capacidad para generar juego por la banda derecha, asociarse en tres cuartos de cancha y participar en la presión tras pérdida.

Además de su aporte ofensivo, el “Piojo” ofrece equilibrio al equipo, ya que suele colaborar en labores defensivas y permite que México mantenga intensidad en los costados.

Su posible ausencia obligaría a Javier Aguirre a ajustar el plan de partido frente a una selección inglesa que llega con poder físico, velocidad por bandas y capacidad para presionar alto.

¿Quién podría suplir al “Piojo” Alvarado?

Entre las opciones que maneja el cuerpo técnico aparece Orbelín Pineda, quien podría aportar mayor control de balón, recorrido y equilibrio en el mediocampo.

Otra alternativa es César “Chino” Huerta, un perfil más vertical, con desborde y capacidad para encarar en el mano a mano. Si Aguirre busca una variante más ofensiva, también podría considerar a Alexis Vega, especialmente por su capacidad para asociarse cerca del área.

En un escenario donde México busque poblar el mediocampo y reducir espacios ante Inglaterra, Álvaro Fidalgo también podría entrar en la discusión como una opción para darle mayor posesión y pausa al equipo.

México afina detalles para una prueba decisiva

El duelo ante Inglaterra representa uno de los partidos más importantes para México en los últimos años, no solo por tratarse de una eliminatoria directa, sino por la posibilidad de avanzar a cuartos de final por primera vez en cuatro décadas.

Por ahora, la presencia de Roberto Alvarado se mantiene en duda, aunque dentro del entorno mexicano existe optimismo de que pueda estar disponible. La decisión final quedará en manos del cuerpo médico y de Javier Aguirre, quienes deberán valorar si conviene arriesgarlo desde el inicio o reservarlo como una pieza de cambio para la parte complementaria.