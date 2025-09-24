Cerrar X
Nombran a 'El Mágico' González Hijo Meritísimo de San Salvador

El legendario Jorge 'El Mágico' González fue nombrado Hijo Meritísimo de San Salvador en un homenaje a su legado como el mejor futbolista salvadoreño

  • 24
  • Septiembre
    2025

El exfutbolista salvadoreño, considerado por el propio Maradona como mejor que él, Jorge "El Mágico" González, fue nombrado Hijo Meritísimo de San Salvador como parte de "una celebración" y "un tributo" a su etapa como jugador.

El alcalde de la capital de El Salvador, Mario Durán, afirmó que "San Salvador rinde tributo a su hijo más universal, a ese genio del balón que nos enseñó que los sueños no tienen límites cuando se juegan con pasión".

En 2003, "El Mágico" fue reconocido como Hijo Meritísimo de El Salvador por parte de la Asamblea Legislativa y se dio su nombre al estadio nacional en San Salvador, llamado anteriormente "Flor Blanca", y en 2013 ingresó en el Salón de la Fama del fútbol.

En junio de 2024, se inauguró un museo y una estatua en su honor en El Salvador.

"El Mágico", que entre 1984 y 1985 jugó una parte en el Real Valladolid y la otra en el Cádiz, sumó un total de 203 partidos en su paso por España en los que marcó 60 goles.

El legendario González, tan imprevisible en su vistoso juego como bohemio en su vida privada, recibió en 2018 un homenaje del Cádiz con ocasión de sus 60 años y bautizó con su nombre uno de los accesos al estadio Ramón de Carranza.

Jorge González, por opinión unánime, el mejor jugador salvadoreño de todos los tiempos, y que, según el propio Diego Armando Maradona, él no era el mejor del mundo, sino "El Mágico".

"Él es mejor porque yo vengo del planeta Tierra y él viene de otra galaxia", fue una de las frases que usó el Diego para referirse a Jorge González.


