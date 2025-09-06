Nombran a Osmar Olvera embajador de la Semana Nacional de Salud

El campeón mundial y doble medallista olímpico, Osmar Olvera Ibarra, fue nombrado Embajador de la Semana Nacional de Salud Pública, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre.

La distinción fue entregada por el Dr. Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, quien resaltó la importancia de contar con un referente deportivo para esta iniciativa.

“No puedo dejar pasar una extraordinaria oportunidad de presentarles a Osmar, un personaje de México”, expresó Aceves Villagrán.

La Semana Nacional de Salud Pública, impulsada por la Secretaría de Salud, busca beneficiar a cerca de 20 millones de mexicanos mediante acciones preventivas, promoción de hábitos saludables y participación comunitaria.

Las actividades incluyen Ferias de la Salud, talleres educativos, campañas de detección oportuna, tamizajes e intervenciones en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.

El programa priorizará la equidad, atendiendo a grupos vulnerables como comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños en zonas rurales y población migrante.

Por su parte, Olvera invitó a la población a sumarse: “Los invito a que hagan deporte, que se mantengan activos y recuerden que el cuerpo es lo más importante, tenemos que estar siempre saludables”.

El campeón mundial de clavados, Osmar Olvera, es embajador de la Semana Nacional de Salud Pública 2025. 🩺



Te invita a sumarte del 6 al 13 de septiembre a las acciones de prevención y autocuidado que impulsa la Secretaría de Salud para proteger tu bienestar. 🙌🏼🩺 pic.twitter.com/EdE0rmf13p — SALUD México (@SSalud_mx) September 5, 2025

Comentarios