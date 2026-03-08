Nombran a Mojtaba Khamenei como nuevo líder de Irán

Irán designó a Mojtaba Khamenei como el nuevo líder supremo del país tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei , en ataques estadounidenses-israelíes el 28 de febrero, informó la prensa estatal a primera hora del lunes.

Fue seleccionado por la Asamblea de Expertos de Irán, un organismo de 88 miembros integrado por clérigos de alto rango elegidos, encargado de elegir al líder supremo.

Asamblea de Expertos toma una decisión histórica

La asamblea ha elegido a un nuevo líder solo una vez antes desde que se estableció la República Islámica en 1979. Fue cuando Ali Khamenei fue seleccionado apresuradamente tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini hace más de tres décadas.

Donald Trump reacciona a la sucesión en Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que debe estar “involucrado en la designación” del próximo líder de Irán y que la elección del hijo de Khamenei le resultaba “inaceptable”.

Tambien declaró este domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su visto bueno.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró a ABC News.

Medios estatales iraníes reportaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del abatido líder supremo Alí Khamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

"Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver atrás cada 10 años, cuando no tengamos un presidente como yo que no lo va a hacer", explicó el líder republicano.

¿Quién es Mojtaba Khamenei ?

Mojtaba Khamenei , de 56 años, es el segundo hijo de Khamenei y se sabe que ejerce una influencia significativa entre bambalinas y tiene fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el organismo militar más poderoso del país, así como con su fuerza paramilitar voluntaria Basij.

Mojtaba no es un clérigo de alto rango y no tiene ningún papel oficial en el régimen.

Fue sancionado por EUA en 2019, El Departamento del Tesoro de EUA lo había acusado de trabajar estrechamente con el comandante de la Fuerza Quds del CGRI y la Basij para impulsar lo que describió como las “ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos” de su padre.

Israel habría atacado a Mojtaba Khamenei

Israel atacó a Mojtaba en un bombardeo la semana pasada, según una fuente israelí familiarizada con el asunto. Sin embargo, Israel cree que solo resultó herido en ese intento.

