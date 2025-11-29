Cerrar X
AP_25333553783164_9df95784d3
Deportes

Piastri gana el Sprint en Qatar y aprieta la lucha por el título

Oscar Piastri venció con autoridad en el Sprint de Qatar y recortó distancia en el campeonato, acercándose a Norris y dejando a Verstappen cuarto

  • 29
  • Noviembre
    2025

Oscar Piastri dominó de principio a fin el Sprint del Gran Premio de  Qatar, logrando una victoria contundente que lo coloca de lleno en la lucha por el campeonato de Fórmula 1.

El piloto australiano de McLaren superó a George Russell y a su compañero Lando Norris en las 19 vueltas disputadas en el Circuito Internacional de Lusail.

Desde la pole position, Piastri tomó ventaja rápidamente y mantuvo el control de la carrera, aunque en las últimas vueltas sus neumáticos mostraron desgaste. Aun así, manejó la presión y aseguró los ocho puntos del primer lugar.

Russell consiguió un sólido segundo puesto, conteniendo a Norris, mientras que Max Verstappen solo pudo remontar del sexto al cuarto lugar, nuevamente afectado por problemas de rebote en su Red Bull.

Penalizaciones y cambios en la tabla

Yuki Tsunoda fue sancionado con cinco segundos por exceder los límites de pista, lo que inicialmente favoreció al novato Kimi Antonelli. Sin embargo, el italiano también recibió la misma penalización tras la bandera a cuadros, quedando finalmente sexto.

Fernando Alonso terminó séptimo y Carlos Sainz octavo, completando la zona de puntos.

Ferrari vivió otro día complicado: Lewis Hamilton arrancó desde el pit lane y solo pudo llegar al 17º lugar, mientras Charles Leclerc cayó al puesto 13 tras salirse de pista en la primera vuelta.

Así se definió la clasificación Sprint

Piastri logró la pole por apenas 0.032 segundos sobre Russell. Norris cometió un error en la última curva que lo dejó fuera de la pelea por el primer puesto. Alonso brilló con un cuarto lugar, y Tsunoda sorprendió al clasificar por delante de Verstappen.

El neerlandés, quien suele destacar en este formato, inició sexto y no pudo avanzar más allá del cuarto lugar.

G67hx3_WEAAF2jM.jfif

La lucha por el título se cierra

Con este resultado, la tabla queda más apretada que nunca:

Lando Norris: 396 puntos

Oscar Piastri: 374 puntos

Max Verstappen: 371 puntos

G67hAgJW4AAYRu4.jfif

Norris necesita terminar cuatro puntos por delante de Piastri en la carrera del domingo para asegurar su primer campeonato, siempre y cuando también supere por al menos un punto a Verstappen.

Lo que viene

Los pilotos regresarán a la pista para la clasificación del Gran Premio de Qatar en sesión nocturna. Norris anticipó una carrera complicada por la dificultad de adelantar en el trazado, mientras que Piastri confía en mantener su impulso.

La temporada concluye el 7 de diciembre en Abu Dabi, donde podría definirse uno de los finales más cerrados de los últimos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T114433_737_542a053124
F1: Verstappen gana en Qatar y el título se definirá en Abu Dabi
Captura_de_pantalla_2025_11_23_a_la_s_9_21_06_p_m_7bdd14390d
F1 en Las Vegas reúne a estrellas del cine y la música
b42db1ed6749e08cc43cb807b90408a81ebb8f05w_774eabc343
Verstappen gana en Las Vegas y aprieta la lucha por el título
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T123911_825_0db9e76939
Reportan 932 detenidos y 23 toneladas de droga en Michoacán
G7_B_Tmw_TXQAAPCY_0_da99d2fb97
Taylor Swift prepara tres lujosos viajes para su despedida
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T121639_881_1b7a11e2b8
Sheinbaum celebra respaldo de López Obrador y destaca unidad
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×