Piastri gana el Sprint en Qatar y aprieta la lucha por el título

Oscar Piastri dominó de principio a fin el Sprint del Gran Premio de Qatar, logrando una victoria contundente que lo coloca de lleno en la lucha por el campeonato de Fórmula 1.

El piloto australiano de McLaren superó a George Russell y a su compañero Lando Norris en las 19 vueltas disputadas en el Circuito Internacional de Lusail.

Desde la pole position, Piastri tomó ventaja rápidamente y mantuvo el control de la carrera, aunque en las últimas vueltas sus neumáticos mostraron desgaste. Aun así, manejó la presión y aseguró los ocho puntos del primer lugar.

Russell consiguió un sólido segundo puesto, conteniendo a Norris, mientras que Max Verstappen solo pudo remontar del sexto al cuarto lugar, nuevamente afectado por problemas de rebote en su Red Bull.

Penalizaciones y cambios en la tabla

Yuki Tsunoda fue sancionado con cinco segundos por exceder los límites de pista, lo que inicialmente favoreció al novato Kimi Antonelli. Sin embargo, el italiano también recibió la misma penalización tras la bandera a cuadros, quedando finalmente sexto.

Fernando Alonso terminó séptimo y Carlos Sainz octavo, completando la zona de puntos.

Ferrari vivió otro día complicado: Lewis Hamilton arrancó desde el pit lane y solo pudo llegar al 17º lugar, mientras Charles Leclerc cayó al puesto 13 tras salirse de pista en la primera vuelta.

Así se definió la clasificación Sprint

Piastri logró la pole por apenas 0.032 segundos sobre Russell. Norris cometió un error en la última curva que lo dejó fuera de la pelea por el primer puesto. Alonso brilló con un cuarto lugar, y Tsunoda sorprendió al clasificar por delante de Verstappen.

El neerlandés, quien suele destacar en este formato, inició sexto y no pudo avanzar más allá del cuarto lugar.

La lucha por el título se cierra

Con este resultado, la tabla queda más apretada que nunca:

Lando Norris: 396 puntos

Oscar Piastri: 374 puntos

Max Verstappen: 371 puntos

Norris necesita terminar cuatro puntos por delante de Piastri en la carrera del domingo para asegurar su primer campeonato, siempre y cuando también supere por al menos un punto a Verstappen.

Lo que viene

Los pilotos regresarán a la pista para la clasificación del Gran Premio de Qatar en sesión nocturna. Norris anticipó una carrera complicada por la dificultad de adelantar en el trazado, mientras que Piastri confía en mantener su impulso.

La temporada concluye el 7 de diciembre en Abu Dabi, donde podría definirse uno de los finales más cerrados de los últimos años.

