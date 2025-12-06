Hamilton choca en práctica y calienta pelea por el título

Lewis Hamilton sufrió un fuerte accidente durante la última práctica del Gran Premio de Abu Dabi, cierre de la temporada 2024.

El siete veces campeón perdió el control al salir de la curva 9 y terminó contra las barreras, provocando bandera roja. Salió por su propio pie y recogió parte de los escombros.

Asi ha sido el accidente de Hamilton, parece que algo se rompe en antes del accidente. #F1 pic.twitter.com/XFxlcoEtq2 — BoxInThisLap (@BoxInThisLap) December 6, 2025

La sesión fue liderada por George Russell, seguido de Lando Norris y Max Verstappen.

Oscar Piastri terminó quinto. Hamilton, quien calificó su año como “terrible”, no ha logrado un podio en una carrera principal esta temporada.

Una batalla sin precedentes

La definición del campeonato llega con Norris al frente por 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. Los tres han ganado siete carreras y llegan con opciones matemáticas al domingo.

Verstappen busca su quinto título consecutivo; Norris y Piastri, el primero de su carrera. En Abu Dabi, salir desde la pole suele ser decisivo: desde 2015, quien arranca primero gana.

Choques y sustos en pista

Norris evitó por centímetros un choque con Yuki Tsunoda, mientras que Kimi Antonelli impactó el Red Bull del japonés en el pit lane.

El equipo llega presionado tras cometer un error estratégico en Qatar que le cedió la victoria a Verstappen. La descalificación de Norris y Piastri en Las Vegas también reconfiguró el tablero.

Título en juego

Norris será campeón si sube al podio. Si gana Verstappen, necesita que el británico termine cuarto o peor. Si Piastri se impone, requiere que su compañero finalice fuera del top 5.

El domingo promete un desenlace histórico para la Fórmula 1.

