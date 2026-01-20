Podcast
bodo_manchester_city_champions_league_85997300f9
Deportes

¡Triunfo histórico! Bodo/Glimt derrota al Manchester City

El Bodø/Glimt sorprendió al Manchester City con un contundente 3-1 en Noruega y frustró su pase directo a Octavos de la UEFA Champions League

  • 20
  • Enero
    2026

El Aspmyra Stadion fue escenario de una de las grandes sorpresas de la UEFA Champions League.

Bodø/Glimt venció 3-1 al Manchester City con una actuación intensa, valiente y eficaz que dejó sin pase directo a Octavos al equipo de Pep Guardiola.

Desde los primeros minutos, el conjunto noruego impuso presión alta y aprovechó las dudas defensivas de los ingleses, que llegaban golpeados tras perder el clásico ante el Manchester United.

estadio-bodo.jpg

Høgh, figura absoluta

El primer aviso llegó al minuto 22. Ole Didrik Blomberg desbordó por derecha y mandó un centro preciso que Kasper Høgh conectó de cabeza para abrir el marcador, imposible para Gianluigi Donnarumma.

Apenas dos minutos después, el delantero danés volvió a aparecer. Un robo en la salida, una jugada rápida y otro servicio de Blomberg dejaron a Høgh frente al arco para firmar el 2-0 con un disparo cruzado.

Bodø/Glimt no levantó el pie

Lejos de replegarse, los locales mantuvieron la intensidad en el complemento. Donnarumma evitó el tercero al 50’, y el VAR anuló un posible hat-trick de Høgh por fuera de lugar.

Cabe señalar que la insistencia tuvo premio, ya que Jens Hauge desbordó, se quitó a su marca con una bicicleta y sacó un disparo potente al ángulo para el 3-0 que desató la locura en las gradas.

City reaccionó tarde y con polémica

Rayan Cherki descontó para el City tras un error en la salida noruega, pero la reacción se frenó cuando Rodri fue expulsado por doble amarilla tras una falta sobre Blomberg.

Bodø/Glimt incluso rozó el cuarto gol, aunque otra anotación fue invalidada por fuera de juego.

Al final, los noruegos resistieron y sellaron una victoria histórica ante uno de los gigantes del fútbol europeo.


Comentarios

Etiquetas:
