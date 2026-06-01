Nueva era en Tigres: Carlos Emilio González asume presidencia

Tigres comenzó oficialmente una nueva etapa en su historia institucional con la llegada de Carlos Emilio González a la presidencia del club, cargo que asumió este 1 de junio tras la salida de Mauricio Culebro, en un relevo que forma parte del proceso de sucesión anunciado previamente por la organización.

La ceremonia de transición fue encabezada por Mauro Doehner, presidente del Comité de Enlace CEMEX-Sinergia Deportiva, quien reconoció el trabajo realizado por Culebro durante los últimos cinco años al frente de la institución.

“Cinco años más tarde no tengo más que palabras de agradecimiento a tu persona, por lo que has hecho por esta gran institución, por cómo portaste los colores y los valores. Tu legado continuará en esta institución; profesionalizaste muchos procesos y nos ayudaste mucho en la parte deportiva”, expresó Doehner.

Con el cambio ya formalizado, la directiva auriazul apuesta por la continuidad de un proyecto que ha mantenido al club entre los principales protagonistas del futbol mexicano.

Reconocen legado de Mauricio Culebro

Durante la gestión de Mauricio Culebro, Tigres conquistó importantes logros deportivos tanto en la rama varonil como femenil.

En el equipo masculino obtuvo un título de Liga MX, además de los campeonatos de Campeón de Campeones y Campeones Cup. mientras tanto, Tigres Femenil disputó cinco finales de liga y levantó cuatro campeonatos, consolidándose como una de las escuadras más exitosas del país.

La institución también registró avances en infraestructura, desarrollo de fuerzas básicas y posicionamiento internacional, aspectos que ahora buscarán fortalecerse bajo la nueva administración.

Confianza total en Guido Pizarro

Uno de los primeros mensajes de Carlos Emilio González como presidente fue respaldar públicamente el trabajo de Guido Pizarro al frente del primer equipo.

El dirigente destacó que los resultados obtenidos por el estratega argentino respaldan plenamente el proyecto deportivo, luego de que Tigres alcanzara dos finales en apenas seis meses.

“Venimos de dos finales en seis meses y eso te habla del trabajo que ha hecho Guido. En ambas finales, en una se necesitaron 12 penales para podernos derrotar y en otra seis en su cancha”, señaló.

Las declaraciones llegan días después de la derrota de los felinos ante Toluca en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que estuvieron cerca de conquistar el título antes de caer en la tanda de penales.

Pese a ello, González dejó claro que el entrenador cuenta con el respaldo absoluto de la organización.

“Es un proceso de transformación, proceso a largo plazo y Guido tiene toda la confianza de la organización, no solamente de Carlos González como la tuvo con Mauricio en su momento”, afirmó.

El nuevo presidente reiteró que la institución mantendrá su apuesta por la continuidad y el desarrollo del proyecto deportivo.

“Vamos a seguir progresando porque la meta no se ha alcanzado, la meta es ganar campeonatos y se tiene que aspirar de manera continua. Guido tiene mucho trecho y nos va a traer muchas satisfacciones”, agregó.

Nuevo estadio avanza hacia una definición

Otro de los temas que abordó González durante sus primeras declaraciones fue el proyecto del nuevo estadio de Tigres, una de las principales demandas de la afición auriazul en los últimos años.

El directivo explicó que ha trabajado directamente en el proyecto durante los últimos dos años y medio y aseguró que existen avances significativos para concretarlo.

“Mira, ese ha sido mi trabajo en los últimos dos años y medio. Hemos trabajado muy arduamente en el nuevo estadio. Hemos hecho muchísimos análisis y la verdad es que hay un montón de trabajo atrás que la gente no ve”, comentó.

Aunque reconoció que aún existen procesos administrativos y negociaciones por concluir, aseguró que el proyecto se encuentra muy avanzado.

“Yo te puedo decir que eso está muy cerca. Estamos yo creo que a un 80 por ciento de poder dar un anuncio que va a ser muy feliz a la gente”, reveló.

Incluso, relacionó la posible noticia con una fecha simbólica para la institución, ya que el Estadio Universitario cumplirá 60 años el próximo año.

“El Volcán próximo año cumple 60 años y qué manera más linda de tener una noticia al respecto en los próximos meses”, finalizó.

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