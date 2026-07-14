Regresará Freddy Krueger con una nueva película de terror

Paramount desarrollará una nueva cinta basada en el universo de Pesadilla en la Calle Elm, aunque aún no revela la trama ni el elenco del proyecto

El temido Freddy Krueger volverá a la pantalla grande en una historia inspirada en el universo de "Pesadilla en la calle Elm", el clásico de terror creado por Wes Craven en 1984.

El regreso del terrorífico personaje será posible luego de que Paramount Pictures adquirió los derechos para realizar una nueva película, que será producida bajo el nuevo sello Paramount Primal, que estará enfocado en películas de terror, ciencia ficción, acción y comedia de bajo presupuesto.

Aunque el regreso del asesino de rostro desfigurado y guante con cuchillas es oficial, por el momento no se han revelado detalles de la trama ni del elenco.

Los derechos fueron licenciados por el patrimonio de Wes Craven, representado por su viuda, Iya Labunka, y su hijo, Jonathan Craven, quienes participarán como productores junto con Marc Toberoff, abogado que ayudó a la familia del cineasta a recuperar la propiedad intelectual de la obra.

"Jonathan y yo estamos muy emocionados de asociarnos con Paramount Primal para llevar el mundo de Pesadilla en la calle Elm a una nueva generación de fans. Wes habría estado encantado de ver cómo el cine de terror ocupa el lugar que merece dentro de la cultura popular", expresó Labunka.

JD Lifshitz y Raphael Margules se encargarán de supervisar la producción, para así revitalizar franquicias emblemáticas y desarrollar nuevas historias del género.

"Pesadilla en la calle Elm" se estrenó en 1984 y con su llegada a la pantalla grande dio paso a Freddy Krueger, quien es uno de los villanos más icónicos del cine, tan es así que ha protagonizado nueve películas, además de una serie de televisión y varios videojuegos.

La versión del 2010 fue la última adaptación de la franquicia en llegar a los cines y logró recaudar más de $117 millones de dólares en el mundo, frente a un presupuesto de 35 millones.

La nueva película retomará el universo de la cinta original, pero no se ha informado si será un reinicio, una secuela o una nueva interpretación del personaje.