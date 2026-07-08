EUA identifica a 'El 03' como presunto nuevo líder del CJNG

Estados Unidos identificó por primera vez de manera oficial a Juan Carlos Valencia González como el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

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El Gobierno de Estados Unidos oficializó por primera vez la presunción de que Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, asumió el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización considerada por las autoridades estadounidenses como una de las estructuras criminales más poderosas y violentas de México.

La información fue incluida en una actualización reciente de la Guía sobre Terrorismo Internacional elaborada por el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC), donde se describe la actual estructura de mando del grupo criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero pasado.

Según el documento, Valencia González se habría consolidado como el líder máximo de la organización y dirigiría las operaciones a través de una estructura jerárquica integrada por jefes regionales encargados de coordinar actividades en distintos estados de México.

La nueva cúpula del CJNG

El reporte del NCTC señala que junto a “El 03” operan dos de sus principales lugartenientes: Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “El Chorro” estaría vinculado con la importación de precursores químicos a través del puerto de Manzanillo, en Colima, considerado una pieza clave para el ingreso de sustancias utilizadas en la producción de fentanilo y metanfetamina.

Castillo Rodríguez mantiene además un vínculo familiar con la organización, ya que estuvo casado con Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”.

Por su parte, “El Sapo” ha sido identificado por agencias estadounidenses como uno de los principales reclutadores del CJNG y se le atribuyen diversas actividades criminales, incluidos hechos violentos relacionados con un rancho localizado en Teuchitlán, Jalisco, durante 2025.

Un estadounidense al frente de la organización

La actualización del NCTC representa la primera ocasión en que una dependencia federal estadounidense reconoce públicamente que uno de sus ciudadanos es considerado líder de uno de los principales cárteles mexicanos.

Juan Carlos Valencia González nació presuntamente el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Es hijo de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, por lo que es identificado como hijastro del fundador del CJNG.

Desde hace varios años es considerado un objetivo prioritario para las agencias de seguridad de Estados Unidos. El Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena.

Las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) lo señalan como responsable de coordinar la fabricación, transporte y distribución de grandes cantidades de narcóticos, además de participar en la planeación de diversos actos violentos.

Valencia González fue acusado formalmente en octubre de 2020 ante una Corte Federal del Distrito de Columbia por cargos relacionados con conspiración para distribuir sustancias controladas con destino a Estados Unidos y por el uso de armas de fuego durante actividades vinculadas al narcotráfico.

Además, autoridades mexicanas lo han identificado anteriormente bajo el alias de “El R-3”, vinculado al denominado Grupo Élite, brazo armado del CJNG.

Presencia nacional e internacional

En su más reciente evaluación, el NCTC considera al CJNG como la organización criminal dominante en estados como Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

El organismo también sostiene que el grupo obtiene recursos mediante extorsión, secuestro, robo de combustible, tala ilegal, minería clandestina, tráfico de migrantes y fraudes relacionados con tiempos compartidos.

Respecto a su capacidad operativa, Estados Unidos calcula que la organización cuenta actualmente con entre 15 mil y 20 mil integrantes, una cifra similar a las estimaciones realizadas previamente por la DEA.

Las autoridades estadounidenses también atribuyen al CJNG operaciones en Canadá, Australia, países de Europa, Asia, África, Centroamérica y Sudamérica, donde mantiene redes de tráfico de drogas y actividades ilícitas que generan ganancias por miles de millones de dólares.

Cabe señalar que la actualización de la estructura criminal fue publicada apenas semanas después de la captura de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por Estados Unidos como uno de los principales operadores del CJNG en regiones de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guerrero y Michoacán.