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Deportes

Nueva Jersey regalará 770 boletos para la Copa Mundial FIFA 2026™

El Estado entregará 770 entradas para jóvenes, personal médico, familias militares y personas que apoyen a negocios locales durante el torneo

  • 09
  • Junio
    2026

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa creciendo en Estados Unidos. Ahora, Nueva Jersey se sumó a las iniciativas para acercar el torneo a la población al anunciar la entrega gratuita de 770 boletos para los partidos que se disputarán en el Estadio Nueva Jersey durante la justa mundialista.

La gobernadora Mikie Sherrill informó este martes que las entradas serán distribuidas entre diversos sectores de la población, incluyendo clubes de fútbol juvenil, trabajadores de la salud, pacientes pediátricos y personas que apoyen a pequeños negocios locales.

"Queremos que esta experiencia sea accesible para el máximo número de neojerseítas posible", afirmó Sherrill al presentar la iniciativa.

¿Quiénes recibirán los boletos gratuitos?

De los 770 boletos disponibles, un total de 500 entradas serán destinadas a clubes de fútbol juvenil, familias de integrantes de la Guardia Nacional de Nueva Jersey desplegados en el extranjero y trabajadores esenciales del condado de Bergen, donde se localiza el estadio mundialista, en East Rutherford.

Además, 200 boletos serán entregados a enfermeros de primera línea, trabajadores del sector salud, pacientes pediátricos hospitalizados y menores que enfrentan enfermedades graves.

Las 70 entradas restantes se otorgarán a personas que participen en el programa Welcome World Rewards, una iniciativa impulsada por el comité organizador de la sede NYNJ para incentivar el consumo en pequeños comercios locales durante el Mundial.

Financiamiento privado permitirá la entrega de entradas

Las autoridades estatales detallaron que los boletos serán financiados mediante aportaciones económicas de empresas de transporte por aplicación y centros médicos que respaldan el programa.

Asimismo, se informó que las entradas serán intransferibles y permitirán asistir a cualquiera de los encuentros programados en el Estadio Nueva Jersey, con excepción de la gran final de la Copa del Mundo, prevista para el próximo 19 de julio de 2026.

Nueva Jersey sigue el ejemplo de Nueva York

Con esta medida, Nueva Jersey se suma a los esfuerzos realizados por la administración de Nueva York para acercar el Mundial a sus habitantes.

Semanas atrás, la alcaldía encabezada por Zohran Mamdani organizó rifas de 1,000 boletos para residentes de la ciudad. El programa incluyó además transporte de ida y vuelta hacia los partidos por un costo simbólico de 50 dólares.

Las autoridades esperan que estas iniciativas permitan que más personas vivan de cerca la experiencia del torneo, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y que tendrá a la región de Nueva York-Nueva Jersey como sede de varios encuentros, incluida la final.


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