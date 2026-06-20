Ochoa, Chávez y Martínez siguen sin minutos en Mundial FIFA™

Aunque la Selección Mexicana ya aseguró su pase a la siguiente ronda, cuatro jugadores no han tenido minutos en el torneo y su participación sigue en duda

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La Selección Mexicana vive un momento positivo en la Copa del Mundo tras la victoria frente a Corea del Sur, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda y mantener el liderato del grupo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado solidez en todas sus líneas y ha logrado consolidar una base titular que ha respondido en los momentos clave del torneo, generando confianza en su camino dentro de la competencia.

Sin embargo, dentro de ese buen funcionamiento colectivo, hay una situación que contrasta: cuatro futbolistas del plantel aún no han visto minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pese a las rotaciones implementadas por el cuerpo técnico.

Se trata de Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Mateo Chávez y Guillermo Martínez, quienes permanecen sin actividad oficial en la justa mundialista.

En el caso de Guillermo Ochoa, la posibilidad de sumar participación sigue abierta. El histórico guardameta mexicano continúa en la banca, mientras el técnico ha mantenido la confianza en el titular, quien ha respondido con actuaciones destacadas, incluida la victoria ante Corea del Sur.

Carlos Acevedo, por su parte, ha quedado relegado como tercera opción en el arco y su ingreso dependería únicamente de una eventualidad física de los porteros principales.

En defensa, Mateo Chávez tampoco ha tenido oportunidad de debutar, en un sector donde el buen momento de los titulares ha reducido las opciones de rotación, aunque el cierre de la fase de grupos podría abrirle una ventana.

En el ataque, Guillermo Martínez ha sido el delantero con menor protagonismo dentro del plantel, ocupando el último escalón en la rotación ofensiva y sin minutos hasta el momento.

La situación abre el debate sobre la gestión del plantel en una competencia de alta exigencia, donde México avanza con resultados positivos pero mantiene a parte de su grupo sin actividad en cancha.

Con la clasificación ya asegurada, el duelo ante Chequia podría representar una oportunidad para que algunos de estos jugadores finalmente tengan participación, en un cierre de fase de grupos donde el cuerpo técnico podría optar por rotaciones.