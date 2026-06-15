Una carta de su hija hizo llorar a Ochoa; perfila su adiós al Tri

Guillermo Ochoa vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera al escuchar una carta escrita por su hija Luciana, quien le dedicó un mensaje de reconocimiento por su trayectoria con la Selección Mexicana y por la posibilidad de disputar una sexta Copa Mundial de la FIFA™.

El guardameta no pudo contener las lágrimas durante un video compartido por la FIFA, en el que su hija recordó el orgullo que siente al verlo defender los colores nacionales y destacó los sacrificios que ha realizado a lo largo de su carrera profesional.

"Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo. También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso y pase lo que pase en este Mundial para nosotros ya eres un ganador, no sólo por el futbol, sino por la persona que eres", expresó Luciana.

Las palabras de su hija conmovieron al histórico arquero

La emotiva carta continuó con un mensaje que terminó por quebrar emocionalmente al arquero mexicano, considerado una de las máximas figuras en la historia del representativo nacional.

"Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo te seguiré viendo como mi papá y también mi leyenda. Todos te queremos muchísimo y estamos muy felices y orgullosos de ti porque vamos a ganar la Copa del Mundo juntos".

Las imágenes muestran a Ochoa visiblemente conmovido mientras escucha cada una de las palabras dedicadas por su hija, en un momento que rápidamente se volvió viral entre los aficionados mexicanos.

“I’ll still see you as my dad, and also as my legend.”



In the latest episode of “Letters That Unite”, Ochoa receives an emotional letter from his daughter, reflecting on his incredible journey with the Mexico national team and his legendary career at the #FIFAWorldCup. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

Memo Ochoa deja entrever el final de su carrera

El mensaje llega en una etapa especial para el portero, quien el próximo 11 de julio cumplirá 41 años y se encuentra disputando lo que podría ser su última Copa Mundial de la FIFA™.

Tras escuchar la carta, Ochoa reconoció que el final de su etapa con la Selección Mexicana parece estar cada vez más cerca e incluso sugirió que su retiro profesional podría producirse una vez concluido este ciclo.

"Ahora que termine la Selección no le veo más sentido al futbol y al seguir jugando. He disfrutado cada momento aquí, lo he dado y dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto".

Sus declaraciones fueron interpretadas como una señal clara de que el Mundial de 2026 podría representar la despedida definitiva de uno de los futbolistas más emblemáticos del futbol mexicano.

Una trayectoria histórica con la Selección Mexicana

Desde su debut con el Tri, Guillermo Ochoa ha construido una carrera marcada por actuaciones memorables, especialmente en justas mundialistas, donde se convirtió en referente bajo los tres postes.

Sus intervenciones ante selecciones como Brasil, Alemania y otras potencias internacionales lo consolidaron como uno de los porteros más reconocidos de la historia reciente del futbol mexicano.

Además, ha sido parte de distintas generaciones de la Selección Mexicana, convirtiéndose en un símbolo de constancia, liderazgo y profesionalismo.

Aún podría sumar otro capítulo con el Tri

Pese a las señales de despedida, Memo Ochoa todavía tiene la oportunidad de seguir ampliando su legado mundialista.

El arquero podría ver actividad el próximo jueves frente a Corea del Sur, encuentro en el que México buscará dar un paso importante dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De concretarse su participación, Ochoa añadiría un nuevo episodio a una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol mexicano y que, según sus propias palabras, se acerca a su último capítulo.

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