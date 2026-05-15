Ochoa, a los 40 años, pelea por ser titular rumbo al Mundial

Guillermo Ochoa sabe que está frente al último gran desafío de su carrera con la Selección Mexicana. A los 40 años y con la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo, el histórico guardameta dejó claro que no piensa conformarse con un papel secundario rumbo al Mundial 2026.

El arquero del AEL Limassol aseguró que luchará hasta el final por la titularidad en el Tri, en una competencia directa con Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

“Voy a pelear, porque todos queremos estar en el once titular”, afirmó el veterano futbolista durante la concentración del combinado nacional.

Si Javier Aguirre decide incluirlo en la lista final, Ochoa entrará a un grupo muy reducido de futbolistas que han disputado seis Copas del Mundo.

El portero mexicano estuvo presente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 como suplente, mientras que defendió el arco nacional en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

A pesar del paso del tiempo y de la exigencia física que implica mantenerse en el máximo nivel, Memo asegura sentirse preparado para el reto.

“No es fácil llegar en forma, pero me siento fuerte y con ganas”, expresó.

Por primera vez en varios años, Ochoa no llega como titular indiscutible a una Copa del Mundo.

La presencia de Raúl Rangel y Carlos Acevedo ha elevado la competencia interna en la portería mexicana, algo que el propio arquero considera positivo para el grupo.

Lejos de incomodarse por el escenario, el veterano guardameta afirmó que asume el desafío con naturalidad y compromiso.

“Si toca jugar estaré al cien y si no también”, señaló.

El cierre de una era

Más allá de la pelea deportiva, Ochoa también reconoció que atraviesa una etapa emocional distinta con la Selección Mexicana.

El arquero admitió que el proceso rumbo al Mundial 2026 probablemente represente el cierre definitivo de su historia con el Tri.

“Sin duda es mi última etapa aquí”, confesó.

La frase refleja el momento que vive uno de los futbolistas más representativos del futbol mexicano en las últimas dos décadas, protagonista de actuaciones memorables en mundiales y símbolo de varias generaciones de aficionados.

Confianza total en Javier Aguirre

En medio del proceso mundialista, Ochoa también mostró su respaldo absoluto a Javier Aguirre, técnico con el que coincidió por primera vez en Sudáfrica 2010.

El guardameta destacó la experiencia y personalidad del “Vasco” para manejar la presión que implica dirigir a México en un Mundial.

“Javier se sabe todas. Es un entrenador que sabe manejar bien al grupo, a la prensa y la presión”, comentó.

Con experiencia, liderazgo y el sueño intacto, Guillermo Ochoa busca extender una historia que ya forma parte de la memoria del futbol mexicano.

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